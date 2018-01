Creaciones de Apple que han pasado sin mucha gloria

AFP

En 2004 y 2014, Apple logró una alianza con U2. En la última ocasión, la empresa regaló el álbum 'Songs of Innocense' a los usuarios del nuevo iPhone. Sin embargo, a muchos no les gustó tener precargado en su celular un listado de canciones que no había pedido. Por tal motivo, la empresa presentó un manual para eliminar dicho contenido.