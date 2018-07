Ex empleado de Apple acusado de robar secretos de carros autónomos

11 de julio 2018 , 10:17 a.m.

Un ex empleado de Apple, que fue capturado en el aeropuerto por las autoridades de EE. UU, es acusado en una demanda de haber robado secretos comerciales relacionados al desarrollo de la tecnología de conducción autónoma de la compañía de la manzana y de tratar de compartir información secreta de la empresa con la firma china Xiaopeng Motors.

Según la demanda, el ex empleado, Xiaolang Zhang, reveló sus intenciones de trabajar para una startup china de autos sin conductor y reservó un vuelo de última hora a China después de descargar a un computador personal el plan para una placa de circuito para un auto sin conductor. Las autoridades arrestaron a Zhang el 7 de julio en el aeropuerto de San José luego de pasar por un puesto de control de seguridad.



"Estamos trabajando con las autoridades en este asunto y haremos todo lo posible para asegurarnos de que esta persona y otras personas involucradas sean responsables de sus acciones", dijo Apple en un comunicado.

La denuncia penal, presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de California, indica que Zhang fue contratado para desarrollar software y hardware para el proyecto de vehículos autónomos de Apple, donde diseñó y probó placas de circuito para analizar datos de sensores.



En abril, Zhang tomó un permiso de paternidad después del nacimiento de un niño y viajó con su familia a China. Cuando regresó, le dijo a su supervisor que planeaba renunciar, regresar a China y trabajar para Xiaopeng Motors, una empresa inteligente de vehículos eléctricos con sede en Silicon Valley. Supuestamente, desde que dejó Apple, Zhang había sido contratado por XMotors, filial de propiedad absoluta de Xiaopeng Motors.



Según la demanda, el supervisor del ex empleado comunicó la irregularidad a funcionarios de seguridad de Apple, quienes descubrieron que Zhang había realizado búsquedas exhaustivas en bases de datos secretas y había ingresado al campus de Apple el 28 de abril, cuando se suponía que estaría bajo licencia de paternidad.



Mientras estuvo en el campus - alega la demanda - Zhang tomó placas de circuito y un servidor de computadora de un laboratorio de hardware de autodirigido. Alrededor de 5.000 de los 135.000 empleados de Apple tenían acceso a la información sobre su proyecto de automóvil sin conductor, pero solo 2.700 tenían acceso a las bases de datos secretas a las que Zhang supuestamente accedió.



Para llevarse el hardware del laboratorio, Zhang habría dicho a otros funcionarios que lo tomaba porque quería transferirse a una nueva posición en Apple y pensaba que sería útil para él, según la demanda.



Zhang también habría descargado datos a una computadora de propiedad personal, incluido un anteproyecto secreto de 25 páginas de una placa de circuito para un automóvil sin conductor, que las autoridades de EE. UU. describieron como "un archivo único" que "sirve como base para el cargo penal instantáneo". "



La firma china XMotors dijo en un comunicado el miércoles que está "muy preocupada" y que "no hay indicios de que (Zhang) alguna vez haya comunicado información sensible de Apple a XMotors". Agregó que dio por terminado el empleo de Zhang y que actualmente está cooperando con las autoridades de los EE. UU. para reunir más detalles sobre el caso.



REDACCIÓN TECNOLOGÍA *

*Con Reuters