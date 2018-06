¿Tesla es víctima de sabotaje?: Así lo cree Elon Musk

Elon Musk, CEO de Tesla, envió un correo electrónico al personal el lunes asegurando que un empleado de la firma cometió un "extenso y dañino sabotaje" a las operaciones de la compañía, incluyendo presuntos cambios de código a su sistema operativo de fabricación y el envío de un correo electrónico con "datos sensibles de Tesla" a terceros no identificados.

"Como saben, hay una larga lista de organizaciones que quieren que Tesla muera", señaló Musk en el correo interno, aludiendo a vendedores de Wall Street, compañías de petróleo y gas y rivales de compañías automotrices, sin mencionar específicamente a ninguno.



Musk dijo en el correo electrónico, que fue visto por Reuters, que se enteró del supuesto comportamiento durante el fin de semana. El directivo indicó que a compañía investigará el supuesto sabotaje esta semana para determinar si la persona actuó en solitario o en alianza con "cualquier organización externa".

"El alcance total de sus acciones aún no está claro, pero lo que el empleado ha admitido hasta ahora es bastante malo", escribió Musk. "Su motivación declarada es que quería un ascenso que no recibió". El CEO de Tesla no especificó a quién se refería.



La portavoz de la compañía, Gina Antonini, no quiso comentar el correo electrónico y por el momento no se ha confirmado ninguno de los reclamos en el correo electrónico de forma oficial.



En un correo anterior, visto también por Reuter, Musk informó a los empleados sobre un "pequeño incendio" que ocurrió el domingo en una instalación de la compañía y se extinguió en cuestión de segundos. Según el correo, no hubo heridos ni daños significativos en el equipo, pero aunque reconoció que el incendio podría haber sido un evento aleatorio, Musk pidió a los empleados que "estén alerta a cualquier cosa que no sea lo mejor para nuestra compañía".



La semana pasada, Musk anunció que el nueve por ciento de la fuerza laboral de la compañía estaba siendo despedida, sin especificar un número exacto.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters