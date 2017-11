¿Qué puede pasar con los televisores en el futuro?

Desde su creación durante la década de 1920, el televisor ha tenido cambios radicales en diseño y funcionalidad, al igual que el consumo de contenido en ellos ha cambiado. Por eso, durante el día mundial de la televisión, instituido por las Naciones Unidas y celebrado cada 21 de noviembre desde 1997, consultamos algunas pistas sobre el futuro de este aparato electrónico.

El aumento de consumo de contenido en dispositivos móviles y la preferencia de muchos usuarios por los servicios de ‘streaming’, como Netflix, no le dejan el camino fácil al televisor. Sin embargo, el enfoque en la producción de este aparato electrónico se ha dirigido hacia su integración en ambientes tecnológicos y en mejorar las experiencias del usuario. De ahí que, los televisores que sólo sirven para ver televisión estén en vía de extinción y los ‘Smart Tv’, estén ganando su espacio en los hogares.



Según Catherin Ospina, gerente de mercadeo de televisión de la marca LG en Colombia, “cuando hablamos de ‘Smart Tv’, no nos referimos solo a que se conecte a Internet (…) También hay que considerar su sistema operativo: que sea rápido y multitarea”, dice.



Los más recientes y audaces modelos de televisores incluyen desarrollos como asistentes virtuales controlados por voz y la visualización de videos en 360º, un tipo de formato que está experimentado un desarrollo veloz. Por ejemplo, televisores Bravia, de Sony, ya cuentan con Google Assistant y todas las bondades de estar conectado a una cuenta de esta compañía. A través del control remoto, el usuario puede colocar una serie o película en su servicio de ‘streaming’ favorito, buscar en YouTube el video que desee, revisar sus fotos alojadas en Google Photos, buscar información mientras ve televisión; incluso puede dar órdenes a otros dispositivos inteligentes a través del control remoto, como prender y apagar las luces.

En cuanto a la visualización de videos en 360º, algunos televisores, entre ellos de la marca LG y Samsung (unas de las pioneras en cámaras y visores de 360º y realidad virtual), soportan este desarrollo, que fue anunciado durante la conferencia de desarrolladores Google's I/O 2017. Mientras que en los celulares el usuario mueve su dispositivo o desplaza con el dedo la imagen, en televisores SmartTv de LG, por ejemplo, el usuario puede usar su Magic Control para colocar un puntero (como si se tratara de un mouse) sobre la imagen y desplazarla para ver los 360º. Esto con la ventaja de contar con el sonido del televisor o el sistema de audio que le tenga conectado, lo cual mejorará la experiencia de inmersión si se trata de un sistema de audio 5.1 o superior.

Otro caso de innovación es el trabajo realizado por la empresa OMNI, la cual convierte un televisor en una herramienta para el cuidado de los adultos mayores. Entre sus bondades está simplificar el control remoto, tener alertas para la toma de medicamentos e implementar un sistema de comunicación entre el adulto mayor y sus familiares: llamadas, videollamadas y comunicación a través de una aplicación móvil.



Pero la innovación de los televisores no se centra solo en software, también hay avances importantes en sus componentes. Por ejemplo, el uso de la tecnología OLED. Como lo explica Ospina, los televisores contaban con una luz permanente que iluminaba los pixeles, lo cual significaba un mayor gasto de electricidad. Pero ahora, con la tecnología OLED, cada pixel se prende y se apaga según las necesidades de la imagen. Como resultado, menor consumo de electricidad.



“El OLED es la tecnología del futuro en el presente. Esta es una tecnología que va a estar vigente, por lo menos, de aquí a 10 o 15 años”, señala.



No obstante, el OLED, no es la única característica de punta que un usuario puede considerar. Por ejemplo, el LG OLED TV 4K, que fue galardonado en el CES 2017 (Consumer Electronics Show), cuenta con un diseño ultradelgado, un sonido envolvente y una calidad de imagen que lo posiciona como uno de los mejores del mercado gracias a su ‘Active HDR’. Es uno de los televisores recomendados para los amantes de los videojuegos, especialmente con consolas como la Xbox One X.



El televisor, que pasó del blanco y negro al color; de cambiar los canales manualmente a hacerlo a distancia; del 2D al 3D y ahora a los 360º, ahora tiende a incorporar servicios y herramientas del día a día para el usuario, que a su vez se integran con el internet de las cosas.



ELTIEMPO.COM