Apple permitirá desactivar ralentización del iPhone

Apple anunció que dejará desactivar la ralentización del iPhone si la batería de modelos anteriores se degrada.

Tim Cook, director ejecutivo de Apple, en entrevista con ABC News, aseguró que próximamente iOs incluirá una nueva función para que los usuarios mantengan el rendimiento original de sus dispositivos.



El directivo aclaró que la compañía lanzó actualizaciones de software para desacelerar los modelos más antiguos para mantenerse al día con las nuevas características.



“Es posible que las personas no hayan estado prestando atención cuando explicaron lo que era”, dijo Cook, quien aprovechó el espacio para ofrecer excusas a los usuarios de Apple que se quejaron al creer que la firma había ralentizado los equipos de forma deliberada.



A esos señalamientos respondió: “Tal vez no estábamos claros. Nos disculpamos profundamente por cualquiera que piense que tenemos algún otro tipo de motivación”.



Esta situación hizo que el mes pasado la compañía tecnológica decidiera reducir el costo de las baterías para ciertos teléfonos.



Así mismo, Apple dijo que lanzará un software para permitir que las personas vean qué tan buenas están sus baterías, no sin antes advertir que todas ellas envejecen con el tiempo.



Esa actualización brindará la posibilidad de que los usuarios de iPhone controlen totalmente su batería y que puedan elegir el plan que más se ajuste a sus necesidades.



REDACCIÓN TECNÓSFERA