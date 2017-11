Los materiales para hacer un iPhone X costarían 370 dólares

10 de noviembre 2017 , 11:27 a.m.

10 de noviembre 2017 , 11:27 a.m.

Los componentes del nuevo iPhone X de Apple Inc. cuestan US$115 mas que los del

iPhone 8 debido a su costosa pantalla nueva y su escáner de reconocimiento facial, según un análisis de IHS Markit Inc. El costo total de los materiales para el modelo básico del iPhone X con 64 gigabytes de almacenamiento es US$370,25, según el informe de IHS, que excluye costos como los de investigación y desarrollo, fabricación y software.



IHS realizó un análisis similar del modelo básico del iPhone 8 este año y concluyó que los materiales cuestan US$255,16.

El iPhone X viene con una banda de acero inoxidable, un sistema de reconocimiento facial 3D en la parte delantera y una pantalla OLED de 5,8 pulgadas; nada de eso esta en el iPhone 8.



Estos componentes probablemente expliquen los costos adicionales del modelo lanzado por la empresa para el décimo aniversario. La pantalla OLED le cuesta US$110 por unidad a la empresa con sede en Cupertino, California, frente a los US$52,50 de la pantalla de 5,5 pulgadas del iPhone 8, que emplea una tecnología más antigua, según IHS.



Actualmente, Samsung Electronics Co. le provee paneles OLED exclusivamente a Apple, pero la empresa surcoreana paga cerca de US$85 por pantalla para su propio modelo, el Galaxy S8. Ese dispositivo tiene el mismo tamaño de pantalla que el

iPhone X, pero con mejor resolución.



"Definitivamente, Apple esta pagando una prima por la tecnología OLED", dijo Wayne Lam, analista de IHS. "Apple esta atada a un solo proveedor y Samsung puede imponer su precio".

El iPhone X cuesta mas que el 8, pero Lam estima que ambos dispositivos generan mas o menos los mismos márgenes brutos de ganancia para Apple. El costo de los materiales de ambos celulares equivale a cerca del 37 por ciento del precio al consumidor.



El iPhone 8 cuesta US$699 y el iPhone X, US$999. Los márgenes brutos finales de Apple son mas bajos debido a los costos de fabricación e investigación y desarrollo, segun Lam.



Apple no quiso hacer declaraciones sobre el análisis de materiales. Su máximo ejecutivo, Tim Cook, realizo comentarios sobre los análisis de componentes en 2015, durante una llamada de informe de ganancias de la empresa, al afirmar que "nunca vio uno que estuviera ni remotamente cerca de ser preciso".



Face ID, el agregado mas destacado del iPhone X, también contribuye a encarecer el dispositivo. El sistema True Depth Camera, que incluye módulos como una cámara infrarroja y un proyector de puntos para detectar la estructura tridimensional de un rostro, le cuesta US$16,70 por unidad a Apple. O sea, Face ID le cuesta a Apple el triple que el sensor Touch ID del iPhone 8, dijo Lam.



Sin embargo, el costo de los escáneres de huellas digitales bajó desde su estreno en el

iPhone 5s, en 2013, lo que sugiere que los costos de Face ID podrían disminuir con el tiempo.



El nuevo diseño del iPhone X también aporta a los costos. Si bien la banda que recubre el iPhone 8 Plus cuesta cerca de US$51, la del iPhone X cuesta unos US$10 mas por la mayor complejidad de su armazón de acero inoxidable, dijo Lam. El

iPhone 8 Plus usa una estructura de aluminio.



Bloomberg