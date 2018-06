LG PH550, un proyector de bolsillo que no requiere cables

En estos días de fútbol, la idea de una pantalla de televisión HD de 100 pulgadas que se pueda llevar a todas partes cobra un renovado atractivo. Pues, con ciertas limitaciones, esa es la oferta que hace el LG PH550, un proyector de video que apuesta por el “menos es más”.

Menos peso, por ejemplo, porque con 650 gramos, se puede llevar, no exageramos, incluso en el bolsillo de una chaqueta grande.



Menos cables, también, porque aunque incluye un coaxial, un VGA y un HDMI, el PH550 tiene su fuerte en la conectividad inalámbrica, que permite pasar video desde el celular usando Miracast y audio vía Bluetooth. Esto resulta conveniente porque los parlantes del 550 son de apenas 1 watt, suficientes sin embargo para una habitación, pero quizás muy modestos para las emociones del fútbol.

Si se suma a eso una batería con 2 horas y media de duración en uso, usted puede ver un partido, o una película, sin conectarle absolutamente ningún cable. Lamentablemente esto no aplica con facilidad a los dispositivos iOS, que no se empatan con este sistema y requieren otra clase de conexión.



Y menos controles, también. La superficie del proyector es de un blanco lustroso que contribuye a su aire minimalista, con un único mando y un anillo dorado alrededor del haz de luz como único detalle de color. El zoom fijo y el enfoque manual simplifican la operación, que se hace por lo demás con facilidad desde una app. Si eso no es lo suyo, la unidad incluye un control remoto.

Condiciones de luz

Tristemente, el ‘menos’ de la fórmula de este ‘mini-beam’ se aplica también a su potencia. Con apenas 550 lúmenes, no espere que funcione demasiado bien en áreas muy iluminadas.



En áreas oscuras, sin embargo, se basta para ofrecer una imagen de calidad HD que, sin embargo, no logra que uno deje de lamentar que el fabricante no haya optado por ir all-the-way hasta el Full HD de otros modelos.



Finalmente, en perfecta concordancia con el avance de la Televisión Digital Terrestre en Colombia, LG dotó al PH550 de un decodificador integrado. Como resultado, basta conectarle una antena para poder proyectar la señal de los canales de TDT que operan en el país.



Una entrada USB hace sencillo usar el proyector para presentar fotos o videos desde un flash-drive. Eso rige también para listas de reproducción de archivos de música.



En resumen, calidad de video en un empaque diminuto, con controles simples hacen de este videobeam una opción para ver el Mundial.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter @TecnoferaET