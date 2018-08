Cómo desinfectar el celular de los gérmenes que lo habitan

¿Cuántas veces se lava las manos antes y después de utilizar su celular? ¿Comparte el dispositivo con otras personas? Según los expertos, los dispositivos móviles son una cuna para gérmenes y bacterias que pueden trasmitir enfermedades.



De acuerdo con un estudio de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, un teléfono inteligente promedio tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro, mientras que nueve de cada diez contienen un microbio potencialmente propagador de alguna enfermedad. ¿La razón? Son dispositivos que están en constante contacto con las manos.

La bacterióloga Judith Trujillo, docente de Medicina en la Universidad Pontificia Bolivariana, asegura que existen posibilidades de contagiarse hasta de tuberculosis si se comparte el smartphone con alguien que padezca la enfermedad. Al hacerlo, se pueden inhalar partículas no visibles al ojo humano que contienen las bacterias que la propagan.



Trujillo es enfática: “Los celulares pueden contener mucha más suciedad de lo que parece a simple vista”, y añade: “Gérmenes con alta potencialidad para transmitir infecciones en oídos y piel o incluso bacterias letales como la E. coli, responsable de infecciones gastrointestinales”.



La primera recomendación que dan los expertos es lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Otro de los consejos primordiales es no llevar el dispositivo al baño. Especialmente a los que son de uso público. “En estos lugares habitan gérmenes patógenos y bacterias entéricas (del tracto intestinal) que provienen principalmente de la materia fecal”, explicó al portal Buzzfeed Charles Gerba, profesor de Microbiología de la Universidad de Arizona.



Con eso en mente, es una buena idea realizarle una limpieza de manera regular. No solo para evitar que sea un elemento portador de bacterias y gérmenes, sino también para prolongar la vida del aparato.

Limpieza segura

Frecuentemente surge el dilema de qué es lo más apropiado para mantener los celulares limpios sin llegar a generarles algún daño. Entonces, ¿cómo se debe limpiar el smartphone de manera segura?



Según Ricardo Triana, gerente de producto de Huawei Colombia, es importante identificar el tipo de smartphone que se tiene y los materiales con los que está construido. Mientras que algunos celulares cuentan con una protección de plástico, otros la tienen de cristal o de metal. Por ende, el método de limpieza varía.



La diferencia está en el líquido que se debe aplicar. Si el equipo tiene una carcasa externa fabricada en plástico, se recomienda usar una mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción.



Los dispositivos con cuerpo metálico o de cristal pasan por varios procedimientos químicos durante su fabricación para generar una mayor resistencia. Eso los hace sensibles a determinadas sustancias químicas, como el alcohol. Si se usa esta sustancia, se podría “deteriorar la capa oleofóbica con la que vienen equipados”, explica Triana.



El gerente añade que tanto los celulares con protección de plástico como los de cristal pueden limpiarse con un paño de gamuza suave, por sus propiedades absorbentes, que no dañan la superficie, pero sí recogen las partículas.



Una opción más drástica es usar una solución de 70 por ciento de alcohol isopropílico y 30 por ciento de agua. Esta mezcla impedirá el crecimiento de microorganismos, de acuerdo con Judith Trujillo. Sin embargo, no se debe rociar directamente el líquido en el dispositivo, ya que corre el riesgo de que entre al interior del equipo ocasionando daños.



Triana asegura que aunque en los servicios técnicos “suelen utilizar alcohol isopropílico, se recomienda que lo haga una persona entrenada”. Carlos Vargas, gerente de marketing y comunicaciones en Samsung Colombia, agrega que si la limpieza con este tipo de productos es frecuente, “puede producirse un desgaste en la superficie”.



En todo caso, existen servicios técnicos especializados en esta tarea. Por ejemplo, en tiendas de Apple oficiales, por un precio de unos 50.000 pesos.

¿Y en el interior del celular?

Si su celular permite retirar la batería, se puede emplear un hisopo o bastoncillo –de los que se usan para extraer la suciedad del conducto auditivo– para remover los restos de basura. También se puede utilizar aire comprimido para llegar dentro de los puertos de carga y los audífonos.



Es importante no introducir ningún líquido dentro de los orificios, puertos o altavoces. Para evitarlo, se aconseja colocar cinta sobre ellos mientras se limpia el dispositivo.



En caso de dudas, se debe consultar el manual del producto: la mayoría de los fabricantes incluyen una guía para limpiar correctamente el dispositivo.

Lo que debe evitar a la hora de la limpieza

-Tener el celular encendido.

-Utilizar toallas o paños que no sean de microfibra, pues pueden arañar la

superficie.

-Aplicar mucha presión en la pantalla del móvil.

-Rociar un líquido directamente en el dispositivo.

-Usar limpiadores líquidos comerciales para otros fines, como limpiapisos o desengrasantes.

No solo los teléfonos

Las tabletas y los portátiles tampoco se libran de ser un potencial foco de transmisión de enfermedades. Un estudio de la Universidad de Dakota del Norte,

EE. UU., y publicado en The American Journal of Infection Control, evaluó 20 tabletas iPad y concluyó que hasta el 15 por ciento de ellas estaban infectadas por bacterias potencialmente peligrosas. De ahí la importancia de limpiar estos dispositivos de uso diario.



LAURA CAMACHO

EL TIEMPO