Los grandes lanzamientos de celulares para lo que queda del 2017

Iphone 8. El próximo teléfono de Apple, el iPhone 8, tendría una pantalla OLED curva, muy parecida a la que incorpora el Galaxy S8. Este dispositivo dejaría a un lado el sensor de huellas para darle paso a un nuevo sensor 3-D e incorporaría un sistema de reconocimiento facial para que los usuarios puedan iniciar sesión y autenticar pagos escaneando sus caras. Se rumorea que esta opción funcionaría también en completa oscuridad. El iPhone 8 tendría carga inalámbrica y una conexión USB tipo C, según un reporte de The Wall Street Journal. Además incorporaría cámaras 4K capaces de grabar en hasta 60 fps (cuadros por segundo) y no contaría con botón de inicio. Steven Milunovich, analista de UBS, afirma que el costo mínimo del iPhone 8 rondará los 870 dólares. Apple no ha anunciado la fecha de lanzamiento.