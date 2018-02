Asus le apuesta a la inteligencia artificial con el Zenfone 5

Asus es una compañía relativamente nueva en el escenario de teléfonos inteligentes. Desde el 2014 la empresa está fabricando celulares y hasta la fecha se encuentra diseñando estrategias para posicionarse a la altura de compañías como Samsung, Apple o Huawei.

Con este plan en mente, la firma taiwanesa decidió participar por primera vez en un Mobile World Congress y develar la quinta generación de su teléfono inteligente. La empresa dio a conocer tres dispositivos, de los cuales dos llegarán a Colombia.



Se trata del Asus Zenfone 5 y Zenfone Selfie, teléfonos que representan un gran cambio frente a las versiones anteriores. ¿Por qué?



La compañía decidió incorporar inteligencia artificial (IA) en ambas versiones, una característica que fue tendencia durante el Mobile World Congress 2018. En ese sentido, las cámaras de los nuevos dispositivos tienen la capacidad de reconocer objetos para adaptarlos y así mejorar el color y contraste de las fotografías. Además, integran un sistema inteligente que mide la capacidad sonora del usuario para entregar mejores frecuencias.



Otro cambio notorio es el diseño. Ahora con el Zenfone 5 nos encontramos ante una gama más fresca y dinámica. Está fabricado en aluminio y cuenta con los acabados distintivos de la marca. Integra una pantalla sin marcos (19:9) de 6,2 pulgadas con resolución full HD Plus. Sin embargo, es inevitable no compararlo con el iPhone X. Es hasta ahora el teléfono con la pantalla más grande que tiene la firma taiwanesa.



El Zenfone 5 integra una cámara principal de 12 megapíxeles con apertura F1.8 y sensor IMX363 de Sony. La frontal es de 8 megapíxeles con apertura de F2.0. En cuanto a su procesador, es un Snapdragon SDM 636, potenciado con 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno.



Asus decidió integrar en esta gama reconocimiento facial y el sensor de huellas ahora está ubicado en la parte trasera del equipo, justo debajo de la cámara. Es un smartphone liviano que se siente bien en la mano.



Por su parte, el Asus Zenfone selfie integra una cámara frontal de 20 megapíxeles y trasera de 16 megapíxeles. La batería del Zenfone 5 y Zenfone Selfie es de 3.300 mAh que, además, integra sistema de inteligencia artificial.



Al igual que Samsung, Asus le apostó a los emojis para que sus usuarios se comuniquen de manera divertida. Así las cosas, la competencia contra Apple crece.



El Zenfone Selfie estará disponible desde marzo y el Zenfone 5 en abril. La compañía no reveló los precios de estos teléfonos.



TECNÓSFER

Barcelona, España