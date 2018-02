Conozca los nuevos dispositivos de Samsung: Galaxy S9 y S9 Plus

En el inicio del Mobile World Congress, una de las ferias de tecnología más importantes en el mundo y que se desarrolla en Barcelona (España), Samsung presentó dos nuevos teléfonos: Galaxy S9 y S9 Plus; dispositivos con los que el usuario podrá grabar video en cámara super lenta y crear emojis personalizados.

Los equipos continúan con un diseño similar a sus antecesores, aunque ofrecen mejor agarre y se sienten más resistentes en la mano. La característica más importante, sin duda alguna, es la cámara.



Los celulares integran un sensor de 12 megapíxeles con dos posibles aperturas f/2.4 o f/1.5. El equipo decide con cual se queda en función del grado de luminosidad de la escena. La idea, según Samsung, es que el usuario logre capturar fotografías claras y nítidas en cualquier condición.



Durante la presentación de los equipos una función llamó la atención de los asistentes: Super Slow-mo. Con esta característica, será posible grabar video en cámara lenta hasta en 960 cuadros por segundo.



Además, la compañía surcoreana lanzó un nuevo sistema que permite crear emojis a partir de la cara del usuario. Para ello, esta tecnología usa un algoritmo de aprendizaje de máquina basado en datos, que analiza una imagen en 2D del usuario y mapea más de 100 características faciales para crear un modelo en 3D que refleja e imita las expresiones, como parpadeos e inclinación de cabeza, para una personalización verdadera. Adiós a los personajes preestablecidos.



Debido que en el S9 y S9 Plus el asistente personal Bixby se unió a la cámara, los usuarios ahora podrán hacer traducciones de un texto con solo apuntar la cámara a un texto, comprar productos vistos en tiempo real o monitorear las calorías a lo largo del día.



En cuanto a las características técnicas de los equipos, el S9 integra una pantalla curva super amoled de 5,8 pulgadas, mientras que su hermano mayor llega a 6,2 pulgadas. Cuentan con un procesador de ocho núcleos, sensor de iris y de huella. La versión pro del equipo ofrece 6 GB de ram, 64 GB de almacenamiento y batería de 3.500 Mah con carga rápida.



Los equipos están disponibles en lila, azul y negro. El precio previsto para el S9 está en 720 dólares y para el S9 Plus en 840 dólares. Si bien todavía no hay fecha exacta de la venta de estos celulares en Colombia, la compañía aseguró que la preventa comenzará a partir del 16 de marzo.

TECNÓSFERA

Barcelona, España