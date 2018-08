El metro de Los Ángeles usará escáner corporal para mejorar seguridad

El metro de la ciudad estadounidense de Los Ángeles será el primero sistema de administración de seguridad de transporte masivo en EE. UU. en implementar la tecnología de escaneo corporal para su seguridad.



Según reportes de medios locales, el esfuerzo de las autoridades buscaría utilizar la tecnología para frustrar posibles ataques terroristas en estaciones ferroviarias y subterráneas. La tecnología, que estaba en prueba desde hace un año en ciudades como San Francisco y Nueva York, pueden detectar explosivos ocultos y armas entre una multitud de pasajeros.

Esta semana, la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles anunció que será la primer ciudad en utilizar todo un sistema de escáneres Thruvision, que a diferencia de los sistemas de escaneo corporal tradicionales, permiten realizar inspecciones de los transeúntes y pasajeros mientras se mueven.



El funcionamiento, que empezaría este mismo año, permitiría a las autoridades encontrar elementos sospechosos, como explosivos o armas, sin tener que pedir a las personas que se detengan, que salgan del camino o se muevan a una menor velocidad. Los escáneres portátiles podrán revisar a más de dos mil personas por hora.

La tecnología de escanéo corporal portátil ThruVision no emite radiación sino que analiza ondas naturales emitidas por los cuerpos. Foto: EFE

"Estamos buscando específicamente armas que tengan la capacidad de causar un evento de bajas masivas", dijo Alex Wiggins, jefe de seguridad y oficial de la Autoridad Metropolitana de Transporte del Condado de Los Angeles, en entrevista con el New York Times. "Estamos buscando chalecos explosivos, estamos buscando rifles de asalto. No necesariamente estamos buscando armas más pequeñas que no tengan la capacidad de causar bajas masivas ".



Los dispositivos portátiles, que no lucen como los detectores de metales en posición vertical, cuestan alrededor de 100.000 dólares por unidad. A diferencia de otros escáneres no utilizar radiación, sino una tecnología que examina las ondas naturales producidas por el cuerpo de una persona.



El sistema de metro de Los Ángeles es uno de los más grandes en EE. UU., con 93 estaciones de trenes y 170 rutas de autobuses.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET.