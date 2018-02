Apple busca comprar cobalto directamente a las empresas mineras

Por primera vez, Apple está adelantando conversaciones para comprarles suministros de cobalto a largo plazo directamente a las compañías mineras, según lo indican personas cercanas al tema.

De esta manera, la empresa busca asegurar una cantidad suficiente de este elemento clave de las baterías en medio de los temores del sector de que este escasee por el auge de los vehículos eléctricos.



El fabricante del iPhone es uno de los usuarios finales de cobalto más grandes del mundo para las baterías de sus dispositivos, pero hasta ahora había dejado la tarea de comprar el metal a las firmas que fabrican sus baterías.



Las negociaciones demuestran que el gigante tecnológico quiere asegurarse de que el suministro de cobalto para las baterías del iPhone y el iPad sea suficiente, en tanto el rápido crecimiento de la demanda de baterías para los vehículos eléctricos amenaza con generar escasez de esa materia prima.



Aproximadamente una cuarta parte de la producción mundial de cobalto se utiliza en los teléfonos inteligentes. Apple busca firmar contratos que le permitan obtener varios miles de toneladas métricas de cobalto anuales durante cinco años o más, según una de las personas, que no accedió a que se revelara su nombre, dado que las conversaciones son confidenciales.



Las primeras negociaciones de Apple por los acuerdos relativos al cobalto con las empresas mineras tuvieron lugar un año atrás.



A fines del 2017, el máximo responsable de Glencore Plc, Ivan Glasenberg, nombró

a Apple entre varias empresas con las cuales la compañía minera mantenía conversaciones referidas al cobalto, sin dar mas detalles.



Asegurarse suministros



La medida implica que Apple entrara en competencia con los fabricantes de autos y los productores de baterías para conseguir provisiones de cobalto.



Empresas que van desde BMW AG hasta Volkswagen AG y Samsung SDI Co. se apresuran a firmar contratos plurianuales por el cobalto para asegurarse de contar con suministros suficientes del metal para cumplir con sus ambiciosas metas de producción de vehículos eléctricos.



Hasta el momento no se ha anunciado ningún acuerdo importante, aunque el responsable de compras de BMW dijo al diario alemán FAZ, a comienzos de febrero, que estaba a punto de cerrar un contrato por 10 anos de aprovisionamiento.



El cobalto es un elemento esencial de las baterías de iones de litio de los teléfonos inteligentes. Si bien estas utilizan aproximadamente ocho gramos de cobalto refinado, la batería de un auto eléctrico requiere más de 1.000 veces más.



Apple tiene alrededor de 1.300 millones de dispositivos existentes, mientras que el máximo responsable de la empresa, Tim Cook, ha sido optimista en cuanto a las perspectivas para los vehículos eléctricos.



El precio del metal subió a más del triple en los últimos 18 meses y se negocia a más de US$ 80.000 la tonelada. Dos tercios de los suministros provienen de la República Democrática del Congo, donde nunca ha habido una transición pacífica del poder y aún se emplea mano de obra infantil en sectores de la industria minera.



Y, como ya se ha dicho, esto ha llevado a que la tendencia entre los fabricantes de baterías sea reducir la dependencia que tienen de la extracción del mineral en ese país africano, asediado por décadas de corrupción, violencia e incluso trabajo infantil, produce más de la mitad de los suministros del mundo.



Así ya lo están haciendo firmas como Samsung SDI, una filial de Samsung Electronics, proveedora de baterías para fabricantes de automóviles, que ya anunció su plan de reciclar el cobalto de los teléfonos móviles usados.



Igualmente, Samsung SDI dijo que comprará una participación en una empresa con tecnología de reciclaje y firmará un acuerdo para garantizar el suministro de cobalto a largo plazo, una medida que va acorde con las acciones de compañías como Volkswagen, BMW y Panasonic, que ya están tratando de asegurar fuentes del metal.



TECNÓSFERA CON BLOOMBERG