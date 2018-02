Uber pagará a Google 240 millones de dólares para poner fin a demanda

Uber y Waymo -unidad de Alphabet (casa matriz de Google) centrada en vehículos autónomos- anunciaron este viernes que alcanzaron un acuerdo para poner fin al juicio que se había iniciado en EE. UU. por el supuesto robo de tecnología para el desarrollo de carros autónomos.

Según el acuerdo, Uber le pagará a Waymo 240 millones de dólares, un valor equivalente al 0,31 por ciento de sus acciones. Ambas compañías confirmaron el pacto en el cuarto día del juicio federal sobre el caso, en un tribunal de San Francisco.



En algún momento, Google había llegado a pedir un pago del orden de los mil millones de dólares.



Waymo acusaba a Uber de haber robado información confidencial sobre sus vehículos autónomos para impulsar su propio servicio al adquirir Otto, una empresa de Anthony Levandowski, exingeniero de Google especializado en el tema de la conducción autónoma.



Por su parte, Uber siempre defendió que no utilizó tecnología de su rival. Dara Khosrowshahi, consejera de la empresa, admitió sin embargo que la adquisición de Otto "se podría y se debería haber llevado de otra forma". Insistió, no obstante, en que ninguna información secreta llegó a su compañía.



Al final, Uber prefirió llegar a un acuerdo con Google antes que arriesgarse a una sentencia peor, que resultaría especialmente inconveniente cuando la firma de transporte trata de 'limpiar' su imagen con miras a una posible oferta pública de acciones en 2019.



El pacto incluyó una consideración especial para “asegurar que cualquier información confidencial de Waymo no sea incorporada en hardware y software de Uber Advanced Tecnologies Group”, dijo un portavoz de Waymo.

