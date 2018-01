Conozca los productos tecnológicos más esperados del 2018

30 de enero 2018 , 12:00 a.m.

Con la llegada del nuevo año, se esperan grandes lanzamientos tecnológicos de las más importantes compañías a nivel mundial. El universo de las pantallas personales, de los parlantes multiusos, de los celulares y de las consolas de videojuegos, prometen acaparar la atención de todos durante estos 365 días.



Asimismo, el sector de los televisores y de los dispositivos enfocados en la salud, se perfilan como actores principales para este 2018, en el que la industria en general garantiza, además de la mejora de algunos de sus principales productos, la presentación de aparatos realmente innovadores.

Los más esperados

Oculus Go visor



Oculus anunció unos meses atrás la llegada del primer visor de realidad virtual sin cables. Facebook, que compró esta firma en 2014, muestra lo que para ellos es el futuro de la realidad virtual, presentando en los próximos meses unas gafas que se podrán usar sin un celular, ya que incluyen sus propios circuitos y procesadores.





Magic Leap one



Esta otra propuesta de realidad mixta (virtual y aumentada) impulsada por Google que se basa en tres componentes integrados: las gafas, un ordenador y un controlador.

De esta manera, y gracias a la tecnología Digital Lightfield, que inventa objetos en distintos planos de profundidad, este dispositivo consigue elaborar un cuadro compuesto por imágenes reales del entorno en donde estamos, y las virtuales creadas por el propio dispositivo, generando la sensación de que todo está pasando naturalmente en el ambiente.



Homepod



Este es el altavoz inteligente de Apple que llega con la intención de revolucionar la música en el hogar, con un diseño novedoso y otras características interesantes.

Además de la tecnología de sonido, este parlante se destacará por la integración con Siri, el asistente de voz de Apple que ahora permitirá que se interactúe con este dispositivo nuevo y a la vanguardia



Hydrogen One



RED, el fabricante de cámaras de alta gama, anunció en días pasados el lanzamiento de su teléfono inteligente que tendrá una pantalla de 5.7 pulgadas, con nanotecnología que le permite mostrar contenido en 2D y 3D, de multivista holográfico y juegos interactivos, en realidad mixta, sin la necesidad de usar gafas.

Dado que esta organización es famosa por ser la que provee las cámaras para grabar las grandes películas de Hollywood, se espera que su celular grabe impresionantes videos y tome fotografías de gran calidad, gracias a la tecnología que incorpora en sus lentes.



Atari box



Atari sigue preparando su regreso al mercado por todo lo alto con el lanzamiento de Atari box, su nueva consola con un aspecto clásico que servirá para jugar tanto los juegos tradicionales como los actuales de gama media como Minecraft o Terraria.

La compañía ha confirmado también que la consola tendrá un buen procesador, un notable sistema operativo y un excelente reproductor de gráficas, y que contará además con puertos USB, HDMI y Ethernet, por lo que la conectividad de la máquina está a la par de las demás consolas actuales. ​

Otros

Televisores

​

En los televisores, uno de los dispositivos tecnológicos más comprados en todo el mundo, se prevé que compañías como LG, Panasonic, Samsung y Sony muestren modelos 4K con pantallas transparentes y que se doblan. Además, se espera que estas casas libren una dura batalla en los formatos OLED y LCD.



Para la salud

​

En cuanto a los dispositivos enfocados en salud, como las manillas Fitbit o los relojes inteligentes de Apple o Samsung, se espera que lleguen con nuevas propuestas este año para tener aparatos que además de monitorear nuestro cuerpo, permitan integrarse con los demás dispositivos que utilizamos a diario, como nuestros teléfonos inteligentes.



