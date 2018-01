Conozca la que trae el 2018 en materia de videojuegos

Si bien el 2017 es considerado como el año dorado de los videojuegos, el 2018 no defraudará a los gamers. Y es que en los próximos meses retornará uno de los primeros y más populares aparatos de este mercado, y se lanzará un gran portafolio de juegos para sacar el mejor provecho de las distintas consolas existentes.

La consola

Ataribox

Atari continúa preparando su regreso al ruedo por todo lo alto con el lanzamiento de la Ataribox, su nueva máquina con un aspecto clásico que rescata los paneles en madera, y que servirá para disfrutar tanto de los juegos tradicionales de la marca, como de los actuales.



La compañía confirmó en días pasados que su lanzamiento será a mediados del 2018, y que la consola contará con un procesador de última generación, un sistema operativo actualizado y un excelente reproductor de gráficas, a la par de sus grandes competidoras en el mercado.



La multinacional estadounidense también adelantó que su nueva máquina tendrá puertos USB, HDMI y Ethernet, garantizando que, a pesar de tener un aspecto retro, la conectividad estará a la vanguardia.

Los juegos

La lista de videojuegos previstos para este 2018 ya cuenta con varios candidatos dispuestos a competir y destacar dentro de un mercado tan grande como es el del ocio electrónico, especialmente para las consolas X Box y Play Station.

Sin embargo, Dragon Ball FighterZ, Monster Hunter: World, Crossing Souls, Kingdom Come: Deliverance, A Way Out, Red Dead Redemption 2, son los títulos más esperados por los gamers en 2018.

Lo que deja el 2017

Durante el denominado “año dorado de los videojuegos”, Nintendo presentó su novedosa consola ‘Switch’, mientras que Microsoft dio a conocer la potente ‘X Box One X’. Además, la industria puso en el mercado una variada y entretenida oferta de videojuegos

Nintendo Switch

La máquina exhibida el año pasado por la multinacional japonesa destaca principalmente por ser la primera consola híbrida del mercado, la cual puede usarse como un aparato portátil o de sobremesa, de acuerdo a las necesidades y preferencias del jugador.



Y es que el dispositivo cuenta, como característica principal, con una pantalla portátil que sirve para jugar en cualquier momento y lugar. Además, esta funciona como el conector de videojuegos de la consola principal para poder disfrutarlos en el televisor.



El panel movible tiene una dimensión de 6,2 pulgadas, es multitáctil y alcanza una resolución de hasta 1280x720. Respecto al disco duro de Nintendo Switch, este tiene una memoria de 32GB, pero dicho espacio puede ser ampliado mediante tarjetas microSD o microSDHC hasta alcanzar 2 terabytes.



Este aparato cuenta igualmente con un potente procesador Tegra de Nvidia modificado, permite el acceso a Internet y se encuentra en dos versiones: la estándar, que trae sus dos controles grises; o la neón, que viene con uno rojo y el otro azul, entre muchas otras novedades.

‘X Box One X’

La consola de Microsoft resalta por ser la más potente de todas. Esta ofrece la posibilidad de reproducir juegos en resolución 4k, la de mejor calidad existente hoy, y la cual ofrece una experiencia más real y envolvente.



Y es que el procesador de Xbox One X tiene ocho núcleos Jaguar modificados, que trabajan a una frecuencia de reloj de 2,3 GHz, así como una unidad de procesamiento de gráficos (GPU), que permite una potencia de seis teraflops, algo inigualable actualmente.



Adicional a ello, cuenta con funciones como la HDR, reproductor BluRay 4K nativo, hasta ocho millones de píxeles y un sonido premium con Dolby Atmos, que mejoran aún más la experiencia del jugador.



Es importante tener en cuenta que la Xbox One X no es una nueva generación de consolas ya que es compatible con todos los títulos y accesorios de su antecesora más inmediata.

Los juegos

Para el Switch

Lego Marvel Super Heroes 2, The Legend of Zelda: Breath of the wild y Mario Kart 8 Deluxe, fueron los títulos más vendidos. Sin embargo, Mario + Rabbids Kingdom Battle, Rayman Legends, SteamWorld Dig 2, Splatoon 2, Shovel Knight Treatures Trove, NBA 2K18, Sonic Mania y Super Mario Odyssey fueron otros videojuegos sobresalientes para esta consola en 2017.

Para ‘X Box One X’

Para la máquina de Microsoft se destacaron Metal Gear Solid The Phantom Pain, Gears of War 4 y el FIFA 2017. Además, Hallo Wars 2, Final Fantasy XV, Forza Motorsport 6, Batman Arkham Knight, Fallout 4, GTA V y Destiny fueron muy apetecidos por el público.