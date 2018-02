Latinoamérica se aleja de la revolución digital

Gonzalo Alonso, exdirectivo de Google, declaró que Iberoamérica está perdiendo la oportunidad de unirse a la transformación digital que atraviesa la sociedad y los negocios, además del acercamiento con los países europeos.



"Creo que queda todo por conseguir, porque muy poco de la verdadera tarea se ha hecho”, advirtió en una entrevista concedida a Efe.

"No existe ninguna estrategia iberoamericana de digitalización", declaró Alonso, además de señalar que algunos gobiernos latinoamericanos han implementado lo digital sin ninguna transformación a fondo.



Durante la entrevista, Alonso reiteró la importancia de que los países latinoamericanos miren los modelos digitales europeos. "Se debe crecer hacia un punto común digital, social, económico", propuso.



Se refirió también a que en Iberoamérica no acaba de desarrollarse el comercio electrónico por dos razones: déficit logístico para que los productos lleguen al consumidor y una bancarización muy baja de la población. "Por tanto, la base de la pirámide sigue sin acceso, puede tener acceso a internet, pero no tiene los dispositivos”, afirmó Alonso.



“Creo que toda Latinoamérica sabe que si no alcanza en tecnología y transformación al resto del mundo está perdiendo su última oportunidad para hacerlo", enfatizó.



Alonso aseguró que las empresas latinoamericanas no están preparadas para el reglamento europeo reforzado que se implantará en mayo. Dijo, además, que se van a descubrir "muchísimos monopolios de oligarquía" escondidos desde hace años.

Efe