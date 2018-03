Instagram podría tener funciones de llamadas de voz y de video

El análisis del código de Instagram revela archivos que apuntan a posibles funciones futuras de llamadas de voz y video, según informe de TechCrunch.

Instagram se lanzó en el 2010 como una plataforma simple para editar y subir fotografías. Ahora, con la llegada de las historias, videos en directo, filtros faciales, etc. esta red social se posiciona como una de las favoritas por los usuarios.



Según lo reveló TechCrunch, en los paquetes de aplicaciones de Android de Instagram aparecen unos archivos etiquetados como “llamada” y “videollamada” con iconos de teléfono y cámara.



Lo anterior puede significar que pronto se agregarán las dos nuevas funcionalidades de llamadas de audio y de video, pues los paquetes de aplicaciones de Android, al contener toda la información de esa aplicación, pueden mostrar archivos para funciones que ya están presentes en la aplicación, pero que aún no se han lanzado.



De todas formas, hace meses se habían escuchado los primeros rumores sobre esta nueva implementación y, aunque no existe ninguna fecha exacta de cuándo estarán funcionando en la plataforma, los iconos encontrados dan indicio de que será pronto.



Además, TechCrunch también había descubierto la función de añadir GIFs a las h

historias de Instagram, una semana antes de que se activara esta funcionalidad.



