BULL, la serie vanguardista del 2017

Cada vez es más frecuente el uso de la tecnología para resolver los casos legales más importantes a nivel mundial. Videos, audios y fotografías son algunas de las pruebas más utilizadas para descubrir a los verdaderos culpables de los crímenes.

Es por eso que los bufetes de abogados y los aparatos judiciales de cada país, se preocupan cada vez más por la incorporación de equipos que les faciliten su labor y, de paso, contribuyen a tomar ventaja frente a sus contendores judiciales.

Este es el caso de la serie BULL, la nueva producción de A&E, en donde una exitosa firma de consultoría legal, mediante el uso de la tecnología de punta, así como de la psicología y la intuición humana, se encarga de ganar los pleitos judiciales más complejos de la sociedad americana.

Es así como la empresa ‘Trial Analysis Corporation’, por medio de cámaras, micrófonos y softwares manejados por un equipo de trabajadores especializados en cada área, se encargan de averiguar hasta el último detalle de todos los actores involucrados en cada caso, para así usarlo a favor de sus intereses legales.

Una vez recopilada la información de todos los actores involucrados en los juicios, doctor Jason Bull, propietario de la compañía, y su equipo, se reúnen en una sala equipada con decenas de pantallas, en donde muestran y analizan los datos más pequeños de los implicados, que puedan indicar o influenciar su manera de actuar bajo distintas circunstancias.

Y es que gracias a estas técnicas, la organización que asesora a reconocidos bufetes de abogados en Estados Unidos, logra descifrar el pensamiento y actuar de jurados, testigos, abogados y acusados y, a partir de ello, elabora las estrategias perfectas para inclinar siempre la balanza a favor de sus clientes.

Foto: BULL, la nueva producción de A&E

Sobre la serie

Un ex fiscal que volvió a ser abogado, un experto en neurolingüística, un ex-detective de la policía de Nueva York, un hacker profesional y un estilista con experiencia serán los encargados de usar los avances tecnológicos a favor de la empresa y sus usuarios que, en muchas oportunidades, parecieran tener los casos perdidos.

La serie fue inspirada en el escritor best seller y presentador de televisión, el doctor Phil McGraw, fundador de una de las más destacadas organizaciones de asesoría y preparación legal de todos los tiempos, demuestra así la importancia de la tecnología en el mundo de hoy y los alcances de esta a futuro.

La producción, que se estrenará el próximo 20 de abril a las 10 p.m., fue realizada por Mark Goffman, Paul Attanasio, Phil McGraw, Steven Spielberg, Justin Falvey, Darryl Frank, Jay McGraw y Rodrigo García para CBS Television Studios en asociación con Amblin Television y Stage 29 Productions.

Asimismo, la producción está protagonizada por Michael Weatherly y cuenta en su reparto con nombres como Freddy Rodríguez, Geneva Carr, Chris Jackson, Jaime Lee Kirchner y Annabelle Attanasio, quienes han formado parte de reconocidas producciones a nivel mundial.

Precisamente, el personaje principal es conocido entre el público de la televisión gracias, entre otras cosas, a su rol como el agente especial Anthony DiNozzo en la serie dramática “NCIS”, que estuvo al aire por trece temporadas.

Por su parte, Rodríguez es recordado por su personaje de Federico Díaz, el encargado de una agencia funeraria en la serie dramática “Six Feet Under”, mientras que Jackson lo es por interpretar a George Washington en la exitosísima y premiada obra musical “Hamilton”.

Finalmente, Anabelle Attanasio fue vista en la serie dramática “The Knick”, de Steven Soderbergh, en la que interpretó a Dorothy Walcott, así como de invitada en “Century City”, “The Slap” y “House”.

De esta manera, A&E reafirma que es la opción de entretenimiento perfecta con series y películas dramáticas, que provocan emociones reales, como es el caso de NCIS: LA, NCIS: New Orleans, The Night Shift y Bull.