¿Por qué algunos 'youtubers' no están contentos con la plataforma?

Los creadores de video con millones de suscriptores en YouTube expresaron su frustración hacia la plataforma,ya que al momento de publicar nuevo contenido el servicio notifica a solo a una parte de sus seguidores, lo que provoca disminuciones en la audiencia e ingresos.

La brecha entre espectadores y suscriptores, que es similar a seguidores en Twitter o me gusta en Facebook, surgió como el último punto de reunión para los creadores de YouTube reunidos en VidCon, una reunión anual de la industria de videos en línea.



Hank Green, creador de VidCon y conocido en Youtube por su canal 'VlogBrothers' con más de 4 millones de suscriptores, critica las políticas de monetización de la industria de videos en línea durante el evento.



"Es inaceptable", dijo el rey Russell, que se hace llamar por Kingsley y tiene casi 3 millones de suscriptores de YouTube, sobre el tema durante una discusión en el escenario en VidCon. "Es hortera, grosera y necesita cambiar".



Tales abandonos han creado una apertura para que Facebook Inc, Snap Inc y Amazon.com Inc atraigan a los fabricantes de videos a medida que las compañías comienzan a compartir los ingresos con ellos, como YouTube hace mucho tiempo.

Los ejecutivos de YouTube abordaron las principales críticas durante una sesión que organizaron en VidCon.



Dijeron que los espectadores se sienten abrumados por demasiadas alertas, y que el software decide en base a los patrones de visualización que los usuarios deben recibir mensajes señalando contenido nuevo.



"Pero podemos hacerlo mejor", dijo el director de producto de grupo de YouTube Todd Beaupre a la audiencia.



Los espectadores pueden hacer clic en un icono de campana en los perfiles de los creadores para obtener más alertas, pero YouTube no ha dicho qué porcentaje de suscriptores en promedio dan este paso adicional.

Los 'youtubers' reconocieron que los primeros suscriptores pueden haber perdido interés, pero consideran que el enfoque de la compañía es extraño.



"Es como si te suscribieras a una revista y el cartero esconde la revista bajo cubierta: buena suerte para encontrarla", dijo el comediante de YouTube Mike Falzone.



YouTube alentó suscribirse hace seis años cuando notó que la audiencia superaba ampliamente a los suscriptores, dijo Aditi Rajvanshi, quien trabajó para la compañía en ese momento y ahora dirige una firma de consultoría.



"Veo el desafío y escucho la frustración", dijo a Reuters. "YouTube no les ha dicho a los usuarios lo que significan los suscriptores hoy".







Con Reuters