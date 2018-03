Ex ejecutivo dice que Walmart hizo trampa en carrera con Amazon

En su carrera por alcanzar a Amazon.com en las ventas minoristas en línea, Walmart emitió resultados engañosos de comercio electrónico y despidió a un ejecutivo que se quejó de que la compañía estaba violando la ley, de acuerdo con una demanda presentada por el ex ejecutivo despedido. Las acciones de Walmart llegaron a caer hasta 2 por ciento.

Tri Huynh, un ex director de desarrollo de negocios en Walmart, afirma que fue despedido "bajo falsas pretensiones" después de repetidamente expresar su preocupación por el "esfuerzo demasiado agresivo de la empresa por mostrar un crecimiento meteórico en su negocio de comercio electrónico por cualquier medio posible", incluso los ilegítimos".



Bajo su máximo ejecutivo, Doug McMillon, Walmart ha invertido miles de millones para ponerse al día con Amazon en el comercio electrónico en los últimos años, y en el 2017 tuvo tasas trimestrales de crecimiento de ventas en línea que superaron el 50 por ciento, muy por encima de sus pares que incluyen a Target Corp. y Best Buy Co.



Huynh afirma que los productos de Walmart están mal etiquetados, por lo que algunos proveedores externos recibieron comisiones más bajas, no procesaron las devoluciones de los clientes y permitieron que aparecieran artículos ofensivos en el sitio.



La destitución de Huynh en enero de 2017 -solo un día después de que una publicación de la industria minorista lo destacara como una de las estrellas emergentes del sector- fue en represalia por advertir a los altos ejecutivos sobre la conductas engañosas, dijo en la demanda presentada hoy por el abogado de litigios laborales David M. de Rubins en la corte federal de San Francisco.



"Wal-Mart sacrificó y traicionó los principios clave de integridad y honestidad de su fundador, dejando de lado esos valores fundamentales en su prisa por ganar la guerra de comercio electrónico a toda costa", dice la queja de 70 páginas, refiriéndose al fundador, Sam Walton.



"Al hacer esto, se dio cuenta de que debía silenciar a cualquier denunciante que hablara en contra de su enfoque de 'ganar a toda costa'".



Representantes de Walmart no estuvieron disponibles de inmediato para comentar sobre la demanda. El caso es Huynh vs. Wal-Mart Stores Inc.



BLOOMBERG