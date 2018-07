Conductor de Uber y Lyft es suspendido por grabar a sus pasajeros

Un conductor de Uber y Lyft en San Luis, Misuri (EE .UU.), fue suspendido por ambas compañías por transmitir en vivo cerca de 700 carreras en la plataforma de streaming Twitch, sin el consentimiento expreso de los pasajeros.

De acuerdo con el diario local St. Louis Post-Dispatch, Jason Garga, conductor de 32 años, cuenta con una base amplia de seguidores en la plataforma de streaming gracias a las emisiones de sus clientes.



En ocasiones el conductor dejó al descubierto conversaciones privadas de los pasajeros, entre los que se incluyen niños, jóvenes ebrios y figuras públicas.



"Se revelan los nombres y, ocasionalmente, los nombres completos. Los hogares se muestran. Los pasajeros se levantaron, se besaron, hablaron mal sobre familiares y amigos y se quejaron de sus jefes en la camioneta de Gargac", resalta el informe.

Por otra parte, Gargac se defiende diciendo que no es el único conductor de Uber o Lyft que realiza esta actividad a través de Twitch ya que hay más conductores que hacen ese tipo de contenido.



"Intento capturar las interacciones naturales entre los pasajeros y yo lo que realmente hago es un viaje de Lyft y Uber", dijo en una entrevista reciente con el Post-Dispatch.



No obstante, el portal asegura que en los demás casos si solicitan un permiso a sus clientes para poder realizar el directo.

Las acciones de Gargac no tendrán repercusiones judiciales ya que grabar a los pasajeros sin su consentimiento no es una práctica ilegal en el estado de Misuri.



Sin embargo, el conductor fue suspendido de las plataformas de viajes compartidos, según el informe.



"El comportamiento preocupante en los videos no está en línea con nuestra comunidad", escribió un vocero de Uber.



El canal Twitch de Gargac también desapareció del sitio web que aloja los videos de la transmisión en vivo.



De acuerdo con el Post-Dispatch, Gargac ha ganado con su canal alrededor de 3.500 dólares a partir de suscripciones, donaciones y propinas de los usuarios de Twitch.





TECNÓSFERA