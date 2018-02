Uber reanuda ofensiva para expandirse en Japón

Al ver que su estrategia independiente en Japón no dio los resultados esperados, Uber Technologies Inc. busca ahora forjar asociaciones con empresas de taxis en ese país. Así lo manifestó hoy Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, en Tokio.

"El mercado de taxis de Japón puede volverse más eficiente, a pesar de que sus servicios ya son de alta calidad", dijo en un evento con el ex embajador estadounidense ante Japon, John Roos.



Khosrowshahi no anunció acuerdos específicos, pero dejó en claro que

Uber emprendería una nueva ofensiva para crecer en Japón.



Esta es la señal más clara hasta el momento de que el gigante de los viajes en taxi redoblará los esfuerzos por absorber una parte del mercado japonés, que mueve US$ 16.000 millones.



En medio de fuertes pérdidas operativas en los Estados Unidos y una retirada de los mercados internacionales --Uber cedió China, Rusia y estaría analizando una venta de su negocio en el sudeste asiático--, Japón tiene el potencial de ofrecer un panorama estimulante poco frecuente para una compañía que se encamina a una salida a bolsa el año próximo.



"Me parece evidente que debemos venir con la asociación en mente, y en particular una con el sector de taxis de aquí, que tiene, en realidad, un producto muy, muy sólido", indicó Khosrowshahi, que realiza su primer viaje a Asia como máximo responsable de Uber.



"Pero ese producto no siguió el ritmo del cambio tecnológico". Si bien

Uber ha tenido enfrentamientos en el mundo entero con rivales de taxis y reguladores, en el archipiélago se atuvo a las normas, relegando su actividad comercial a las contrataciones de autos y a un programa de viajes compartidos para personas mayores en una pequeña localidad rural.



El principal éxito de la empresa en Japón ha sido el servicio de reparto de comidas UberEATS que, según dijo Khosrowshahi, lo hizo tomar conciencia del potencial del país.



"Vi a Japón como una oportunidad increíble y, cuando le pregunté al equipo por qué nuestro negocio japonés no era más grande, empecé a descubrir la estrategia que teníamos en Japón y que dicha estrategia francamente no funcionaba", afirmó Khosrowshahi. Hablaba con Roos, socio cofundador de Geodesic Capital, inversor en

Uber.



La compañía de viajes en taxi enfrenta, no obstante, una batalla cuesta arriba en Japón. Rivales locales como Nihon Kotsu Co., la empresa de taxis más grande de Tokio, ya han lanzado aplicaciones populares para pedir taxis.



El rival chino de Uber, Didi Chuxing, inició el año pasado negociaciones para asociarse con el operador de taxis Daiichi Koutsu Sangyo Co., en tanto las conversaciones fueron facilitadas por SoftBank Group Corp., accionista de

Uber, dijo a Bloomberg una persona al tanto del tema en octubre.



Uber también estaría adelantando una alianza con Daiichi Koutsu. Y hoy martes, justo una hora antes de que hablara Khosrowshahi, Sony Corp. reveló una alianza con seis operadores de taxis de Japón, que tienen una flotilla total de más de 10.000 autos en la zona del Gran Tokio.



Sony se propone desarrollar una aplicación para pedir taxis que funcione con inteligencia artificial y también ofrecer servicios de pago.



TECNÓSFERA CON BLOOMBERG