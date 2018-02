Demandan a Twitter y Google por temas relativos al orgullo blanco

22 de febrero 2018 , 09:33 a.m.

Twitter. ha sido acusada de censurar a un autodenominado "defensor de los blancos", mientras que Google se enfrenta a acusaciones por no proteger a los empleados frente a acosadores supremacistas.

Silicon Valley se enzarzó aún más en las guerras culturales con dos nuevas demandas ante el Tribunal Superior de San Francisco.



En el caso contra Twitter, Jared Taylor afirma que él y su publicación 'American Renaissance' fueron prohibidos permanentemente de la plataforma no por hostigación o apología de la violencia sino, dijo, por "sus puntos de vista polémicos sobre la raza y la inmigración: la opinión subjetiva de que son 'racistas' y 'extremistas'".



En la demanda contra Google, de Alphabet Inc., un ex ingeniero que se identifica como transexual, alega que la compañía permitió a los empleados "menospreciar y hostigar" a las minorías en sus paneles de mensajes internos



Tim Chevalier dice que intentó enfrentarse al acoso, pero finalmente fue despedido "por sus declaraciones políticas en oposición a la discriminación, el acoso y la supremacía blanca que vio que se expresaban en los sistemas de mensajes internos de Google".



Bloomberg