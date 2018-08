Otro golpe para Alex Jones: Twitter lo suspende por una semana

Twitter suspendió durante siete días la cuenta del teórico de la conspiración Alex Jones por haber tuiteado un enlace a un video que incita a la violencia.

De acuerdo con The New York Times, el contenido del video pedía a sus seguidores preparar los "rifles de batalla" para "actuar contra el enemigo".



El mensaje difundido por Jones viola los principios de la red social contra la incitación a la violencia, según el informe.



La acción de Twitter pone a la cuenta personal de Jones en modo de "solo lectura": puede iniciar sesión pero no tuitear, retuitear, ni preferir los tuits de los demás.



Por otra parte, la cuenta oficial de InfoWars , el sitio web de medios creado por el teórico, no se vio afectada por la suspensión.



Hasta el momento, según el medio, esta es la censura más fuerte hacia Jones por parte de la red social de microblogging.

La medida llega una semana después de que el presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, publicara la decisión de la compañía de mantener en línea la cuenta del Jones.



"No suspendimos a Alex Jones ni a Infowars", dijo Dorsey . "La razón es simple: no ha violado nuestras reglas. Lo haremos cumplir si lo hace."

Tal parece que Jones cruzó la linea, sin embargo, la suspensión fue limitada. De acuerdo con el portal The Verge, el teórico continua compartiendo mensajes desde la cuenta de InfoWars.



Recientemente, desde la cuenta de Twitter de su sitio web, Jones publicó un video diciendo que la censura de sus videos aumentaría su apoyo, dijo The Verge.



"Esto es algo muy positivo que está sucediendo", dijo Jones. "Vamos a ganar".



En las últimas semanas, compañías como Apple, Facebook, YouTube y Spotify han eliminado contenido creado por Jones e Infowars o han bloqueado sus cuentas.



En la mayoría de los casos, las medidas fueron aplicadas contra Jones por tener un discurso de odio o por incitar a la violencia.





