Acciones de Twitter caen un 17 por ciento

Las acciones de Twitter tuvieron un descenso del 17 por ciento a 36,8 dólares la unidad este viernes antes de la apertura de Bolsa. El declive se debe a preocupaciones de los inversionistas frente a la 'purga' que está implementando la red social en los últimos meses.



Jack Dorsey, CEO de Twitter, ha dicho que su prioridad es reducir las conversaciones nocivas en la plataforma. Esta semana, la compañía reveló que sus algoritmos de aprendizaje automático limitaron el alcance de más de 143.000 aplicaciones de terceros e identificaron más de 9 millones de cuentas automáticas 'bots' que son usados potencialmente para hacer 'spam'.

Según analistas, la eliminaciones ha generado la preocupación entre los inversores frente a que Twitter, la herramienta de comunicación favorita del presidente estadounidense Donald Trump, no pueda atraer a un público más general para complementar a los políticos, artistas y periodistas que se encuentran entre sus principales usuarios.



"A pesar de que Trump es quizás el usuario más importante posible, el uso no mejoró drásticamente en los últimos años", escribió Benjamin Schachter, analista de Macquarie Securities, en una nota para los inversores antes del anuncio de ganancias. "Simplemente no vemos las mejoras del producto teniendo un impacto dramático en la capacidad de Twitter para atraer nuevos usuarios".

La compañía, sin embargo, dijo que la gran mayoría de las cuentas maliciosas están inactivas antes de que se cuenten entre los usuarios activos. Algunos analistas vieron la purga como una buena señal. "Están limpiando muchas cuentas que no son buenas ni reales", dijo Richard Greenfield, analista de BTIG. Twitter está "mejorando la salud del sistema mientras todavía hay un dramático crecimiento por venir".



Aunque los visitantes mensuales disminuyeron, Twitter destacó a los usuarios activos diarios como la mejor medida de éxito. La compañía dijo que los participantes diarios en el sitio aumentaron un 11 por ciento respecto al año anterior, pero la compañía no divulgó la cantidad total de usuarios diarios.



La red social se ha esforzado por actualizar sus servicios y ha impulsado la transmisión de video, algo que le permitió incrementar sus ingresos publicitarios y las ganancias en el segundo trimestre del año. En ese periodo, los ingresos aumentaron un 24 por ciento a 710.5 millones de dólares, superando la estimación promedio de analistas de 697.3 millones.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg