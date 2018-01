El mayor banco digital de voces tiene sello colombiano

Si ha visto alguna vez el reality show ‘The Voice’ o ‘La Voz’, en el que famosos artistas escogen las voces desconocidas más exquisitas luego de audiciones a ciegas, entenderá un poco más cómo funciona la plataforma VoiceBunny, un desarrollo tecnológico que hizo que la industria de las voces para locución estuviera a la vanguardia en la era digital.

VoiceBunny, una de las marcas de Torre Technologies Co., sino la más conocida, tiene un proceso parecido al de la serie televisiva pero, en este caso, aquel que selecciona la voz es el mismo cliente que está en la búsqueda del talento para crear piezas publicitarias para su negocio.



La idea de esta innovación llegó a la cabeza de los colombianos Alex Torrenegra, un joven apasionado por la tecnología, y Tania Zapata, locutora, cuando el negocio de las voces en Estados Unidos era de unos pocos: los talentos consentidos que siempre se llevaban las audiciones y los agentes de renombre. Aquel que quisiera entrar en ese apretado concurso debía tener suerte o dinero para abrirse camino.



Para Tania -pareja de Alex y su socia hoy en día- no había sido nada fácil. En el intento, había logrado contactarse con agentes, uno de los cuales al final le prometió promoverla a cambio de una suma considerable de dólares para una sesión de fotos -uno de los requisitos- que nunca sucedió.

Estas son las marcas de Torre. Foto: EL TIEMPO

Ese obstáculo que se interpuso en el camino de Tania, fue el detonante para que entre los dos comenzaran a pensar cómo conquistar dicho mercado sin tantos intermediarios, sin ‘roscas’ y con el derecho a ser pagados justamente sin tener que dejar bonificaciones en el camino a todo aquel que hubiera participado de su selección: directores de casting, agentes de talento y hasta la unión de actores sacaban su tajada.



Así fue como crearon un banco de voces en el cual se conectaban los dos mundos a través de un algoritmo que arroja los resultados más precisos dependiendo de la búsqueda: Los locutores suben sus demos –una pequeña muestra de cómo suena su voz- para ser elegidos, y las empresas seleccionan entre las miles de voces y ajustan sus búsquedas según precio, idioma, género o la calificación de otros usuarios.



Para las empresas que buscaban voces se trataba de una solución muy eficaz porque, de esta manera, el engorroso proceso de contratar, que se podía tomar semanas, la plataforma lo hacía en unas cuantas horas. Asimismo, ahorrarse todo el ‘lobby’, fijar un precio por su trabajo donde el margen de ganancia para el intermediario, en este caso VoiceBunny, fuese agregado a la tarifa establecida por el locutor era el mejor de los escenarios para los actores de voz.



La lucha por ganar credibilidad y los empresarios de la voz de la vieja guardia tratando de no perder lo que era suyo no hicieron de esto un proceso sencillo, según relata Torrenegra. Pero la facilidad, la rapidez y el profesionalismo de las voces se sobrepusieron a los estereotipos y, desde entonces, empresas de renombre como Apple, Disney, History Channel, Amazon y Spotify, entre otras, contratan sus servicios. De hecho, las voces de Toy Story 3, de Pixar, son fruto de VoiceBunny.



El éxito, en parte, se debe a que la plataforma se encarga de hacer una buena curaduría para que las voces que participen, en efecto, sean las mejores del mercado. De hecho, un dato que llama la atención es la manera en la que disuaden a los principiantes de no enviar su voz hasta tanto no hayan recibido una formación adecuada o hayan obtenido algo de experiencia en la industria.



La empresa asegura que, de las millones de audiciones que han recibido, menos del 2% de los actores de voz logran unirse al equipo, que cuenta con al menos 200.000 voces registradas. Además, si se tiene en cuenta que el factor tiempo también es una condición importante para ser seleccionado por VoiceBunny porque será el locutor quien se encargue de todo el proceso de grabación y corrección, en caso de ser necesario este último.

La extensión de la marca Torre

Alex es un apasionado por la innovación y, en esa medida, siempre está en una continua búsqueda de tecnologías que faciliten la vida de los demás.



Es por esto que su mente inquieta no lo dejó quedarse solo con el banco de voces sino que, hoy en día, su marca cuenta con varias unidades de negocio, al tiempo que amplió VoiceBunny para ofrecer servicios de traducción, doblaje y redacción de textos.



Alex Torrenegra, ganador en 2012 del premio TR35 al Innovador del año que entrega el Massachusetts Institute of Technology (MIT), entre otros reconocimientos, defiende la idea de soñar grande. Aunque ha fracasado en muchos intentos por innovar, admite que uno de los secretos para serlo es saber perder y aprender del error. En palabras de Santiago Jaramillo, jefe de operaciones de Torre, “el juego de innovar es tratar de siempre continuar y saber que estás trayendo valor agregado al mercado”.



EL TIEMPO