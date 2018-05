Telegram asegura que Apple no le ha permitido actualizarse

Un día después de que Apple actualizara su sistema operativo, el nuevo iOS 14, Telegram, la aplicación rusa de mensajería instantánea cifrada, señaló que no funcionará correctamente en los dispositivos con esa actualización porque Apple no le ha permitido actualizarse. "Desafortunadamente, Apple no se hizo de nuestro lado", expresó Pavel Durov, creador de la aplicación, en una comunicación de su canal oficial de Telegram este jueves.

Durov, que creó la aplicación en 2013, dijo las medidas la compañía de la manzana iniciaron en abril, después de que las autoridades rusas prohibieran a la aplicación de mensajería por no entregar claves de acceso a la información de sus usuarios y mensajes.



"Rusia prohibió a Telegram en su territorio en abril porque nos negamos a proporcionar claves de descifrado para todas las comunicaciones de nuestros usuarios a las agencias de seguridad rusas. Creemos que hicimos lo único posible, preservando el derecho de nuestros usuarios a la privacidad en un país con problemas ", escribió Durov.

Este mes se organizaron dos manifestaciones en la capital rusa, Moscú, para protestar contra la prohibición. Los manifestantes critican al gobierno y alegan una censura de internet.



El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha dicho que debe protegerse contra las amenazas a la seguridad, como los ataques terroristas. Pero por su parte, Telegram está desafiando el bloqueo en los tribunales rusos. Según Durov, Rusia representa solo el 7 por ciento de la base de usuarios de Telegram.



"Apple está restringiendo las actualizaciones para todos los usuarios de Telegram en todo el mundo", indicó en su comunicación.



Telegram es una aplicación fundada en 2013 por los hermanos Pavel y Nikolai Durov que actualmente cuenta con 200 millones de usuarios en todo el mundo. Es reconocida por su alto nivel de confidencialidad al contar con herramientas como chats privados que se autodestruyen y cifrado punto a punto.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters