RedBus apoya a la campaña No Es Hora de Callar

A las 5:45 de la mañana del 3 de julio, cuatro mujeres sobrevivientes de violencia sexual llegaron al Éxito de Ibagué para subirse en una van con destino a Bogotá, en un recorrido que buscaba resaltar su trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres. El tour, de dos días, fue posible por una alianza entre la plataforma RedBus y la campaña No Es Hora de Callar.



"La transición del dolor no requiere únicamente dinero sino también reírse, distraerse y sentir el derecho a disfrutar de cosas que el dolor no había permitido pensar", con esta frase, Jineth Bedoya Lima, subeditora de EL TIEMPO, enfatizó la importancia de que las mujeres que defienden y apoyan a otras en sus comunidades también cuenten con apoyos emocionales en su camino de renovación.

Red Bus, una plataforma que existe en el país desde hace año y medio trabaja con más de cuarenta empresas de transporte a nivel nacional, llevó a las mujeres a lugares emblemáticos de la capital colombiana para invitarlas a conocer nuevos espacios. La van que les recogió llevaba sus nombres y recibieron camisetas de la Selección para luego ver el partido de Colombia contra Inglaterra. Para algunas fue la primera vez que subían a Monserrate o visitaban La Candelaria.



"Queríamos que ellas vivieran otra cara de la ciudad y la carretera. Si bien algunas ya habían venido a Bogotá no habían podido conocer la ciudad de una forma turística. Venían por ejemplo a la Fiscalía a poner una denuncia o a realizar trámites. Es muy bonito que hayan visto otros entornos y hayan podido estar tranquilas y felices", contó María Camila Fajardo, gerente de mercadeo de Red Bus en Colombia.



En la capital, las mujeres que llegaron desde Tolima se encontraron con Yovana Sáenz, directora de la Fundación Nacional de Derechos Humanos de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual Dhefensoras, organización de la que hacen parte. Aprovecharon el espacio para hablar de su trabajo, de las dificultades que atraviesan las organizaciones civiles para su trabajo, y sobre la importancia de ayudar a otras.



"El trabajo de las organizaciones de base es con las uñas, con lo que no tenemos. Muchas seguimos trabajando aunque estamos amenazadas o lo están nuestras familias", dijo Sáenz.



Las mujeres aceptaron que si bien narrar sus experiencias no es fácil, el apoyo ha sido algo fundamental. En el Tolima, realizan manifestaciones públicas los días 5 de cada mes para pronunciarse en contra de los feminicidios y la violencia sexual. "Llegar a los corregimientos y municipios no es fácil, pero las mujeres exigen presencia", puntualizó la directora de la fundación.



María Pulido, una de las sobrevivientes que asistió al recorrido, dijo que buscan "generar consciencia en otras, crear una red de apoyo y de acompañamiento".



Por su parte, Carol Riboud, CEO de RedBus Colombia, agradeció a la campaña No Es Hora de Callar y manifestó su admiración por las mujeres sobrevivientes. "La vida está llena de diferentes caminos. Ustedes son un ejemplo increíble para todas las mujeres colombianas al demostrar que se puede salir adelante".



REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET