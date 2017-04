4 de cada 5 usuarios han desinstalado Pokemón Go

Pokémon Go ha dejado de tener el éxito rotundo que lo caracterizó en los primeros meses de su aparición. El aplicativo móvil desarrollado por Niantic hizo que grandes y chicos empiecen a salir de sus casas a capturar criaturas de bolsillo que solo habían podido ver en la televisión y frente a las consolas de Nintendo.



Sin embargo, el juego de Nintendo está perdiendo usuarios. Los desarrolladores han intentado con eventos y actualizaciones mantener en el tope el aplicativo, pero no ha sido suficiente para evitar la masiva pérdida de usuarios del videojuego de realidad aumentada.

El portal bgr.com informó que 4 de cada 5 usuarios han desinstalado Pokémon Go de sus equipos móviles. Conforme ha ido pasando el tiempo, el videojuego ha ido perdiendo muchos participantes y según los datos de ComScore, la aplicación cuenta con menos de 5 millones de usuarios activos, cuando en su mejor momento tuvo casi 30 millones.



Según lo mencionado por el portal, el equipo de Niantic ha tardado demasiado en incluir novedades en Pokémon Go, como también quitarle cierta emoción a las batallas. A pesar de los eventos como el “Festival del Agua” o “San Valentín”, el juego no ha conseguido el repunte necesario para estar nuevamente en el top.



Niantic deberá seguir haciendo esfuerzos para atraer y volver a captar a los jugadores que habían dejado de utilizar Pokémon Go.



EL COMERCIO (GDA)