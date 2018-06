Linchamientos en India por mensajes falsos en WhatsApp

25 de junio 2018 , 08:07 a.m.

Una turba de entre 50 y 60 aldeanos atacó a dos hombres la semana pasada en el distrito indio de Balaghat después de la circulación de un texto a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. El motivo del linchamiento era la sospecha de que los hombres iban a asesinar gente y vender su cuerpo partes.

El mensaje, escrito en hindi, indicaba que 500 personas disfrazadas de mendigos recorrían la zona para poder matar personas y 'cosechar' sus órganos. El mensaje instaba a los destinatarios a reenviarlo a amigos y familiares. Según declaraciones de la policía local, el mensaje fue falso.



Los agentes de policía se unieron a varios grupos locales de WhatsApp y encontraron a tres hombres que enviaban el mensaje. Según dijo Jayadevan A, el jefe de policía del distrito de Balaghat, los sujetos fueron arrestados.



El incidente ocurre semanas después de otro mensaje promoviera el linchamiento de otro hombre. El texto de WhatsApp indicaba que 400 traficantes de niños llegaban al centro de tecnología del sur de la India de Bengaluru llevó a una turba frenética a linchar a un hombre de 26 años, trabajador de una construcción migrante de otro estado indio, bajo sospechas de que era un secuestrador. Fue atacado mientras caminaba por el camino.



En lo que va del año, los falsos mensajes sobre secuestradores de niños en WhatsApp, propiedad de Facebook, han ayudado a provocar palizas masivas a más de una docena de personas en la India, al menos tres de las cuales murieron.

India, con más de 200 millones de usuarios en India, es el mayor mercado de WhatsApp en el mundo. El país cuenta con más de mil millones de suscriptores de teléfono con acceso a datos móviles a bajo costo. En ese contexto, las noticias falsas y los videos que circulan en la aplicación de mensajería pueden convertirse instantáneamente en virales, creando una histeria colectiva y agitando las tensiones comunitarias.La situación podría convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el gigante de redes sociales Facebook, que ya lidia con un escándalo de privacidad.

Según el Ministerio de Asuntos Internos, en 2017, al menos 111 personas murieron y 2.384 resultaron heridas en 822 incidentes comunales en el país.



Los mensajes falsos podrían aumentar por ejemplo las tensiones ya existentes entre la comunidad mayoritariamente hindú y la población musulmana o las dificultades dentro de la rígida jerarquía de castas hindú donde los llamados dalits en la base de la pirámide se han enfrentado a los ataques por tratar de mejorar su posición en la sociedad.

Por su parte, WhatsApp dijo que está al tanto de los incidentes en India. En un comunicado dijo: "Tristemente, algunas personas también usan WhatsApp para diseminar información errónea dañina".



Aunque la compañía no está planeando ningún cambio en su encriptación, lo que asegura que los mensajes no sean leídos por nadie, excepto el remitente y el destinatario, si estaría considerando cambios en el servicio, como una prueba beta pública en la que se está etiquetando cualquier mensaje reenviado.



"Estamos intensificando nuestros esfuerzos de educación para que las personas conozcan nuestras características de seguridad y sepan cómo detectar noticias y engaños falsos", aseguró en el comunicado.



Según la plataforma, los mensajes grupales, donde las noticias falsas se propagan con mayor facilidad, siguen siendo una minoría pues el 90 por ciento de los mensajes de la red social ocurren entre dos personas. En promedio, el tamaño de los grupos es de seis personas.



Dos altos funcionarios del gobierno indio dijeron a Reuters que Nueva Delhi se había comprometido con WhatsApp en el tema, pero que no pueden debatir el asunto públicamente. WhatsApp se negó a comentar sobre un posible contacto con funcionarios del gobierno indio.



