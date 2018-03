Socio en México rompe lazo con Cambridge Analytica por escándalo

Una aplicación móvil latinoamericana que Cambridge Analytica esperaba utilizar para extraer datos para la campaña presidencial de México rompió lazos con la atribulada firma de asesoría política después de que estallara el escándalo de recolección de datos de Facebook.

Pig.gi, que entrega a 1,2 millones de usuarios en México y Colombia tiempo gratuito de uso y datos a cambio de ver anuncios y completar encuestas, dice que nunca trabajó en una campaña política con Cambridge.



La startup sí compartió resultados sobre dos encuestas electorales y datos agregados ocasionales sobre preferencias no políticas, pero dijo que también lo hace con otros socios.



"A la luz de las recientes acusaciones, hemos tomado medidas para terminar formal y completamente cualquier tipo de relación comercial con ellos", dijo a Bloomberg el fundador y director ejecutivo de Pig.gi, Joel Phillips.



"Es obvio que si pudiéramos mirar hacia atrás y ver cómo esto iba a evolucionar, habríamos dicho 'no', es probable que estas no sean las mejores personas de las cuales recibir dinero'".



La empresa de datos que ayudó a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resultara electo está involucrada en investigaciones en varios países después de supuestamente haber obtenido los datos privados de 50 millones de usuarios de Facebook, provocando una dura reacción de consumidores de todo el mundo.



El malestar se extendió a México cuando los ejecutivos de Cambridge se jactaron ante cámaras ocultas del canal británico Channel 4 de que operaban en el país.



Cambridge dijo el verano pasado que buscaba a un candidato presidencial mexicano a cuya campaña pudiera unirse antes de las elecciones de julio.



La entonces vicepresidenta de desarrollo de negocios, Brittany Kaiser, dijo que esperaba usar datos extraídos de Pig.gi para ayudar a un candidato y cliente mexicano.



Pero en diciembre, la ejecutiva dijo que Cambridge solo estaba administrando clientes comerciales en América Latina y que ya no buscaba clientes políticos.

Kaiser, quien abandonó la firma, declinó hacer comentarios.



El debate sobre la actividad de Cambridge en México ha llegado a las páginas principales de los periódicos en un país inmerso en una elección controvertida y donde los escándalos de corrupción, acusaciones de compra de votos e informes de espionaje han sido parte del entorno desde hace mucho tiempo.



Los medios locales han tratado de descubrir si la empresa de big data trabajó con partidos políticos mexicanos. Lorenzo Cordova, quien encabeza el Instituto Nacional Electoral (INE), dijo el miércoles que no tiene conocimiento de las operaciones locales de Cambridge.



"Probablemente tenían muchas ambiciones para hacer muchas cosas, pero hasta donde sé, desconozco si alguna vez se materializaron", dijo Phillips de Pig.gi.

El ejecutivo hizo hincapié en que ningún dato personal llegó a Cambridge.



Los planes de la empresa de datos para desarrollar algoritmos para Pig.gi, o para adquirir información sobre los candidatos, nunca resultaron, añadió. Phillips reconoció que Cambridge todavía tiene alrededor del 1 por ciento de Pig.gi.



Su hermano y cofundador Isaac dijo, sin embargo, que la aplicación había decidido dejar de publicar resultados de encuestas presidenciales en México y Colombia, después de descubrir que para hacerlo necesitaba registrarse ante los reguladores.



"No queremos involucrarnos en política", dijo Phillips. La política "en América Latina es potencialmente muy controvertida, muy explosiva aquí".



BLOOMBERG