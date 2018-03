¿Cómo eliminar mis datos de la aplicación Pig.gi?

28 de marzo 2018 , 10:33 a.m.

28 de marzo 2018 , 10:33 a.m.

Las consecuencias de la fuga de datos personales en Facebook ya se sienten en Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el bloqueo temporal de la aplicación Pig.gi, que se podía descargar en la tienda GooglePlay, exclusiva para usuarios de Android.



La plataforma hasta el momento registraba más de 1 millón de descargas en la tienda de Google. De acuerdo con la entidad, la restricción se generó porque la aplicación tiene posibles vínculos entre Cambridge Analytica y la sociedad Farrow Colombia S.A.S.y Farrow México S.A.P.I. de CV, empresa administradora de la aplicación Pig.gi.

Pig.gi, la aplicación con presencia en México y Colombia, tiene como objetivo conectar marcas con usuarios. Para acceder a esta se debe autenticar por medio de Facebook. Como explican en su descripción, aprovecha la pantalla de bloqueo del usuario para mostrar información de marcas.



¿Qué hacer si usted es usuario de esta plataforma? ¿Cómo puede proteger sus datos personales?



Andrés Guzmán, abogado especialista en crimen informático y evidencias digitales, aseguró que lo importante acá no son los nombres de usuario, correos electrónicos y tampoco contraseñas, lo verdaderamente relevante es la información que perfila los gustos de las personas.



"Pig.gi es como el Tinder de la publicidad. La plataforma perfila a sus usuarios según sus gustos. A cambio, regala, por ejemplo, minutos en tiempo al aire. La información sensible no son contraseñas y nombres de usuarios, son los intereses de las personas", complementó Guzmán.



El especialista explicó que si las personas desean eliminar dicha información de la plataforma, los usuarios deben hacer una solicitud expresa a la compañía. La diligencia debe estar amparada en Ley 1581 de 2012, (regula la transferencia internacional de datos personales). Usted puede realizar la solicitud al correo info@pig.gi, dirección que aparece en la información en la tienda de aplicaciones de Google.



"Como se trata de un problema masivo, la SIC debería enviar una solicitud a la aplicación y ordenar el retiro de la información personal de todos los usuarios", advirtió el abogado.



De acuerdo con el especialista, el usuario también puede realizar una solicitud directamente a la SIC. Para ello, ingrese a la página www.sic.gov.co, diríjase al apartado 'protección de datos personales' y selección la opción 'quiero presentar una denuncia o una queja de protección de datos personales'. Allí debe completar un formulario con su caso.



TECNÓSFERA