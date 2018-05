Las nuevas funciones que llegan a los grupos de WhatsApp

No se debe negar. Los grupos de WhatsApp ayudan en la comunicación, pero en ocasiones el tema se puede salir de control: cadenas, nombres de grupo, mensajes a deshoras y excesivos memes, son algunas prácticas que pueden perjudicar la experiencia.



Con el objetivo de potenciar el uso de los grupos, la aplicación de mensajería presentó una serie de cambios disponibles para usuarios de iOS y Android.

Las novedades son:



Descripción de grupo: Ahora aparecerá un pequeño resumen debajo de la información del grupo para escribir el tema, las normas, o cualquier otra nota importante del grupo. Cuando una persona se una al grupo, la descripción aparecerá en la parte superior del chat.



Controles de administrador: En los ajustes de grupos, ahora se verá un control que permitirá restringir quién puede cambiar el nombre, ícono y descripción del grupo.



Estar actualizado: Cuando haya estado un tiempo sin abrir el chat de grupo, toque el nuevo botón '@' en la esquina inferior derecha para ver rápidamente los mensajes en los fue mencionado.



Búsqueda de participantes: Ahora será posible encontrar quién forma parte del grupo desde la pantalla 'info del grupo'.



Eliminar acceso: Los administradores ahora pueden eliminar permisos de otros participantes, y los creadores de los grupos ya no podrán ser eliminados del grupo que ellos comenzaron.



La plataforma además dijo que: "Además de estas funciones, también hemos añadido más protección para que no te puedan añadir repetidamente a grupos de los que te has salido".



TECNÓSFERA