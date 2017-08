Una ‘app’ para proteger a los inmigrantes

Ser testigo del creciente temor que en los últimos meses invade a los cerca de 11 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos llevó a Jung Woo Kim, un joven indocumentado de origen coreano, a desarrollar una iniciativa que les ayudara a hacer valer sus derechos.



Desde que arribó a ese país siendo todavía un niño, Jung Woo King ha sabido de sobra que ser abordado por uno o varios agentes del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE) puede ser una experiencia extremadamente intimidante: las barreras del lenguaje o la presión del momento puede confundirlos y llevarlos, incluso, a contestar lo que no deben y terminar así renunciando a sus derechos. “Lo peor es que muchos ni siquiera los conocen, añade el joven.

Su afán por hacerle frente a la problemática se incrementó luego de que el presidente Donald Trump sentenció que su administración se concentraría, entre otras cosas, “en aplicar de manera más agresiva las leyes de inmigración para encontrar, detener y deportar a los que viven en el país de manera ilegal”.



Y, aunque Jung Woo Kim ya había centrado sus esfuerzos en ofrecer capacitaciones para que los inmigrantes aprendieran a exigir la garantía de sus derechos, muchos se rehusaban a asistir por miedo o porque no querían exponerse en público ni hablar de su situación.



“Es un tema para muchos confidencial, muy sensible. Esto me dio la idea de desarrollar una aplicación que les permitiera a las personas descargarla en la privacidad de su casa o donde se sientan seguros. El propósito era darles una manera de defenderse ante las autoridades”, cuenta Jung Woo Kim.



En febrero pasado contactó a Zu Kim, un ingeniero de ‘software’ que formaba parte de una empresa de alta tecnología para plantearle la iniciativa.



“La idea me encantó. Les conté a mis compañeros de trabajo, envié un correo, y en dos días recibí respuesta de 30 voluntarios. Algunos ayudaron a diseñar; otros, a implementar la ‘app’, y unos cuantos a traducirla a varios idiomas. Todo sin invertir un centavo, solo conocimiento”, recuerda Zu Kim.



Luego de tres meses de trabajo nació Know Your Rights, una aplicación móvil gratuita que funciona incluso sin internet y está disponible actualmente en inglés, español, coreano, portugués y chino. La herramienta, lanzada a finales de mayo de este año, proporciona a los inmigrantes una lista de los derechos legales básicos a los que pueden referirse cuando son detenidos por agentes de inmigración.



Cuenta también con una línea de atención que funciona las 24 horas, los siete días de la semana, en al cual un equipo de asesores legales y profesionales voluntarios les brinda orientación inmediata en caso de una detención.



Además, provee el texto, escrito y en audio, de la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, por medio del cual los inmigrantes pueden elegir permanecer en silencio y no responder las preguntas de los agentes. “No es más que un ‘abogado de bolsillo’ ”, resume Jung Woo Kim.



Hasta el momento, Know Your Rights ha alcanzado las 5.000 descargas, y sus creadores están pensando en ampliarla a más idiomas.



