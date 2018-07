Una coalición quiere desarticular Facebook

El principal sindicato de comunicaciones en EE. UU. se unió a una coalición que le ha pedido a las autoridades que desarticule al gigante de las redes sociales Facebook. El grupo Freedom From Facebook hace un llamado a la Comisión Federal de Comercio para evitar que la empresa opere como un 'monopolio'.

"Todos deberíamos estar profundamente preocupados por el poder de Facebook sobre nuestras vidas y nuestra democracia", dijo Brian Thorn, un investigador del Communications Workers of America (CWA), que cuenta con más de 700.000 miembros y se unió recientemente a la coalición Freedom From Facebook.



Para Thorn, el hecho de que la Comisión Federal de Comercio (FTC por su sigla en inglés) no ponga fin al "monopolio de Facebook" e imponga normas más estrictas en materia de privacidad "sería injusto para el pueblo estadounidense, nuestra privacidad y nuestra democracia".



Tras el escándalo de privacidad de Facebook - Cambrigde Analytica, por el que la información personal de hasta 87 millones de usuarios fue accedida indebidamente por la consultora política británica, el FBI, la FTC y la comisión de Bolsa y Valores han investigado el hecho. Facebook ha dicho, en repetidas ocasiones, que está colaborando con las autoridades.

Los miembros de CWA creen que la unión del sindicato puede otorgar más poder a su voz en el debate sobre la privacidad y el monopolio en Facebook, gracias a su experiencia en telecomunicaciones y el conocimiento sobre los procesos regulatorios, dijo Beth Allen, directora de comunicaciones del sindicato, en una entrevista a Reuters.



"Hay mucha presión pública sobre este tema", dijo Allen. "Esperamos aumentar la presión pública a su alrededor, y soy bastante optimista de que hay ánimo de hacer algún progreso allí".



Allen dijo que cree que la red social resultar ser "un tipo completamente nuevo de entidad" para los reguladores, quienes intentar mantenerse actualizados. La directiva del sindicato indicó que los negocios de la red social cubren un amplio espectro, desde WhatsApp como aplicación de mensajería independiente e Instagram, como servicio de intercambio de fotos hasta los servicios de 'internet' en el extranjero Free Basics. Facebook es usada por más de dos mil millones de usuarios en el mundo.

Sarah Miller, directora del grupo Freedom From Facebook, aseguró que la adición del sindicato muestra que el colectivo de activistas de privacidad y antimonopolio está ganando impulso.



"Es una señal muy importante de que cada vez más grupos se interesan en este conjunto de soluciones", dijo.



Según Miller el CWA ayudará a desarrollar una estrategia de evolución para la coalición. La intención sería promover la participación de los miembros en las próximas audiencias públicas de la FTC.

