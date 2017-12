La plastilina da el salto al siglo XXI

Hay algo perenne acerca de la plastilina. El encanto de entregarle a un niño un material que puede moldear a su antojo, para dar vida a creaciones salidas de su imaginación, la ha convertido en un regalo clásico de incontables ocasiones, pues se remonta, parece mentira, hasta el siglo XIX.

Hasbro volvió literal la promesa de ‘dar vida’ a lo que los niños imaginan y lanzó su Play Doh Studio, un kit de plastilina como ningún otro.



Siete ‘baldes’ de plastilina son la materia prima, a la cual se suman 29 moldes y sellos de diversos tamaños, de los que lo mismo salen flores, cactus y estrellas como medusas, caracoles o dinosaurios.



Hasta ahí, nada se sale de lo común. Pero la novedad ocurre cuando se apunta a la figura de plastilina con la cámara del celular o la tableta.



Si el niño usa uno de los sellos, el sistema lo reconoce y lo transforma en un personaje animado que toma el color que haya escogido el ‘artista’. Es francamente emocionante ver la cara de descubrimiento cuando el dinosaurio o la oveja comienzan a dar saltos por un mundo virtual.



Pero es incluso más asombroso lo que pasa cuando la figura de plastilina no salió de un molde, sino que fue creada por las manos del niño.

Play Doh Touch Studio convierte figuras de plastilina en personajes animados. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Imperfecta como puede ser, el sistema la escanea y la alimenta al paisaje virtual como un muñeco burdo y algo torpe, pero indudablemente encantador.

Para iOS y Android

Eso sí, no tienen mucho que hacer allí. Además de dar vueltas y vueltas (con los demás personajes jugando en el fondo), toma poco tiempo dominar el arte de cambiar su dirección o hacerlos saltar. Las creaciones no pueden compartirse en redes sociales desde la aplicación.



También es molesto tener que ver completo el video de instrucciones (dura 55 segundos) cada vez que se abre la aplicación en el dispositivo.



La app Play Doh Touch! está disponible para los sistemas operativos iOS y Android. Sin embargo, solo lo estará hasta junio primero de 2018 (seguirá funcionando después de eso, pero no recibirá actualizaciones).



El juego está recomendado para niños de más de cuatro años. En Colombia se vende en almacenes de cadena por alrededor de 90.000 pesos, aunque las promociones de la temporada lo tienen rondando los 63.000.



Lo mejor, basta un fondo blanco para animar cualquier creación. En el set del que se ocupa esta nota hay ‘llaves’ que abren nuevos mundos, pero en realidad cualquiera puede descargarla y comenzar a jugar con los personajes salidos de la creatividad de grandes y pequeños.



WILSON VEGA

EDITOR DE TECNOLOGÍA@WilsonVega