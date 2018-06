Facebook Messenger ahora con videos de publicidad automáticos

Facebook dio a conocer que los usuarios de la aplicación de mensajería Messenger comenzarán a ver anuncios de video de reproducción automática en su bandeja de entrada junto a los mensajes de amigos y familiares.

La plataforma de mensajería instantánea, que desde hace 18 meses ya mostraba anuncios estáticos de publicidad, ahora lo hará en formato de video que se reproduce automáticamente, es decir que no tienen la necesidad de que el usuario haga clic sobre él.



De acuerdo con el sitio Recode, los anuncios de video son más valiosos para Facebook ya que generalmente tienen el beneficio de ser más caros.



Por otra parte, la compañía había anunciado hace unos meses que no tenía espacio para más anuncios dentro de su aplicación estrella Facebook, por lo que expandió ese contenido a Messenger.



El portal también reporta que Stefanos Loukakos, ejecutivo de Facebook, espera que los usuarios no se sientan invadidos al ver estos videos junto a sus conversaciones.



"Aún no sabemos si funcionará. Sin embargo, las señales hasta ahora, cuando hemos probado anuncios básicos, no se mostraron cambios en cómo las personas usan la plataforma o cuántos mensajes envían", dijo Loukakos.



Los usuarios de Messenger comenzarán a ver los videos a partir de esta semana, según las declaraciones del ejecutivo.

TECNÓSFERA