Facebook elimina publicaciones bajo la ley alemana de discurso de odio

Facebook anunció la eliminación de cientos de mensajes ofensivos dentro de la red social tras la entrada en vigencia de una nueva ley en Alemania que prevé multas de hasta 50 millones de euros (58 millones de dólares) por incumplimiento.

Según dijo Richard Allan, vicepresidente de soluciones de políticas globales de Facebook, en una publicación del blog oficial, la red social recibió 1.704 quejas en el marco de la ley, conocida en Alemania como NetzDG, bajo las cuales, la empresa eliminó 262 publicaciones entre enero y junio.



"No se permite el discurso de odio en Facebook", dijo Allan, agregando que la red había eliminado publicaciones que atacaban a poblaciones vulnerables por razones como origen étnico, nacionalidad, religión u orientación sexual.



Recientemente, el presidente ejecutivo y fundador de la red social, Mark Zuckerberg, enfrentó críticas en Alemania tras de decir en una entrevista que Facebook no debería eliminar las declaraciones que niegan que el Holocausto haya ocurrido. En Alemania existe un recuerdo colectivo de la propaganda llena de odio que se remonta a la historia del gobierno nazi y comunista en el siglo XX, que a la luz de la visión expuesta por Zuckerberg no concuerda con la visión de Facebook sobre la libertad de expresión.



Facebook aclaró sobre el tema que cuenta con un equipo dedicado de 65 personas que manejan quejas bajo la ley NetzDG. Según Allan, el equipo podría ajustarse de acuerdo con la cantidad de quejas.



De enero a junio, Facebook eliminó un total de alrededor de 2,5 millones de mensajes que violaron sus propios estándares comunitarios diseñados para evitar el comportamiento abusivo en la plataforma.

Las quejas presentadas a Facebook cubrían una gama de presuntos delitos en virtud del código penal de Alemania, que incluyen insultos, difamación, incitación al odio e incitación al delito, según el informe. De los mensajes que fueron bloqueados, el mayor número fue por 'insulto'.



Según investigadores de eMarketer, Facebook es menos popular en Alemania que otros países europeos, pues solo alrededor de dos de cada cinco usuarios de Internet que inician sesión en la red social cada mes.



"Hemos examinado con mucho cuidado la ley alemana", escribió el ejecutivo. "Es por eso que estamos convencidos de que la abrumadora mayoría del contenido considerado discurso de odio en Alemania, será eliminado si se examina si viola los estándares de nuestra comunidad".



Por su parte, Tankred Schipanski, un legislador del partido Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la Canciller Angela Merkel, dijo que la ley NetzDG -que requiere que las plataformas sociales eliminen los puestos ofensivos en 24 horas- estaba logrando el trabajo para el que estaba destinada.



