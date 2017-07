‘Colombia debe explotar el talento joven en la transformación digital’

Kenia es considerada una de las puertas de entrada más importantes a otros mercados africanos en temas TIC. Por ello resulta relevante la revolución emprendedora que tuvo este país haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).



Uno de los líderes de esa resolución fue Bitange Ndemo, quien fue ministro de Información y Comunicaciones de ese país (2005-2013) y ahora es profesor de la Universidad de Nairobi.



El docente habló con EL TIEMPO y aseguró que la revolución digital de un país depende, sobre todo, de los jóvenes emprendedores y de las estrategias que apliquen los gobiernos para aprovechar el mercado de los datos (big data).

“La transformación digital en Kenia se logró gracias a una política que comenzó en regir en 2006 y contempló cinco puntos importantes: mayor infraestructura, creación de aplicaciones, cooperación público privada, ampliación del sector y generación de empleo en el área TIC”, afirmó.



Ndemo explica que si bien el proceso de transformación digital en su país no fue fácil, ha logrado, por ejemplo, conectar a más de 25 millones de personas –de los cuales cinco millones son usuarios móviles–, disminuir el precio de la conectividad y mejorar la velocidad de internet.



“Debo decir que este proceso de transformación fue muy difícil. Las personas no creían que íbamos a bajar el costo de la banda ancha de 3.000 a menos de 100 dólares; nadie lo creía. Si las personas no creen, entonces no van a invertir. Logramos que la penetración de internet llegara al 92 por ciento y que la velocidad se situara en 13 Mbps (Colombia registra 5,4 Mbps según la compañía Akamai)”, agregó Bitange Ndemo.



El experto dice que Colombia ha hecho un gran progreso en temas de digitalización, gracias a la implementación de políticas públicas que han permitido conectar a más personas en zonas apartadas del país. “Colombia registra un gran progreso en la transformación digital. Si quieren continuar en ese camino, es necesario prestarles atención a los jóvenes porque son ellos quienes tienen la capacidad de innovar y empoderar la disrupción digital mediante la creación de apps”, agregó.



Según datos de GSMA, (organización de operadores móviles y compañías relacionadas), la tecnología y los servicios móviles aportaron el 3,8 por ciento del PIB total de Colombia en 2016, equivalente a 10.000 millones de dólares.



Bitange Ndemo es un ferviente creyente de los emprendimientos, y no es para menos, pues se estima que 54 startups creadas en Nairobi tienen presencia en AngelList, una plataforma estadounidense que permite a un grupo de financistas invertir su dinero en un determinado emprendimiento.



El profesor detalla además que Colombia necesita de aplicaciones enfocadas en el sector de la salud y en el agrario.



Ndemo, nacido en Kisii County (Kenia) y autor del libro Digital Kenya, An Entrepreneurial Revolution in the Making, estará de visita en Cartagena en el marco de Andicom 2017, el cual se desarrollará del 23 al 25 de agosto. En el evento, que será el punto de encuentro de la industria TIC en Colombia y en América Latina, Ndemo dará una charla bajo el título de ‘Reinventarse, la transformación 2017 es ahora’.

