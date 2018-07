Usuarios de Uber se quejan por cobros abusivos del 'fraude del vómito'

Las quejas de los usuarios por falsas multas no son nuevas. Sin embargo, en las últimas semanas, clientes en EE. UU, han reportado un modalidad de abuso dentro de la aplicación Uber que ha sido denominada el "fraude del vómito", bajo la cual presuntamente conductores inescrupulosos realizan reportes de limpieza falsos para recibir el dinero que es cobrado automáticamente a los usuarios en las multas.

Un reciente reporte del diario Miami Herald volvió a poner en la lupa la problemática con los falsos reportes en Uber. El "fraude de vómito" se trata de una estafa denunciada por usuarios en redes sociales, en la que después de finalizar un servicio, los usuarios reciben un mensaje de la aplicación en el que les informan que se ha 'ajustado' su tarifa.



La modalidad de estafa se aprovecha de un proceso interno de la aplicación. En el momento en el que el pasajero se contacta con el servicio de ayuda de la app, se le informa que el conductor envió una notificación sobre "un incidente en el vehículo".



Los incidentes, que usualmente van acompañados de fotografías en las que supuestamente se ve la prueba de la mancha, son usualmente reportes de residuos de bebidas, vómito, orina o sangre. Después de que el conductor realiza el reporte, Uber analiza las pruebas y decide si aplicar el recargo por limpieza, cuyo objetivo sería "compensar a los conductores por el tiempo y el dinero que gastan limpiando sus vehículos". El recargo es de un valor entre los 80 y los 150 dólares, según la gravedad del "daño". Servicios en EE. UU, como Lyft, cargan también una tarifa de daño que puede ser de hasta 250 dólares.



Casos reportados por El Clarín y el portal Gizmodo, entre otros medios, dan cuenta de historias en las que las multas los 100 dólares (aproximadamente 300.000 pesos). Incluso, un reporte de Business Insider revela la existencia de conductores que prefieren realizar las limpiezas por sí mismos para no tener que pagar la limpieza profesional y tomar el efectivo.

Reporte en Bogotá

Los reportes internacionales recuerdan a un caso que informó EL TIEMPO, sobre una usuaria en Bogotá a la que presuntamente un conductor acusó de haber orinado el vehículo.



Ana Karina*, quien en otras ocasiones ha recurrido a manejar para Uber para mejorar sus ingresos, salió de una fiesta en la zona T en horas de la madrugada y subió al mismo vehículo con una de sus amigas, que se dirigía hacia el norte de la ciudad.

Al siguiente día, su amiga tenía un cobro extra de la aplicación por 134.000 pesos. Al contactar el servicio de queja, la razón del cobro era un reporte del conductor en el que aseguraba que Ana Karina se había orinado en el asiento delantero por ir ebria y mostraba una imagen tomada por él en la que se veía una mancha en el asiento.



“Yo no me oriné. Yo no iba borracha, no podía tomar ese día porque estaba medicada”, contó la joven a EL TIEMPO.



El cuestionamiento de la usuaria se centra en cómo la aplicación puede comprobar la veracidad de los reportes de los conductores.



Frente a la denuncia de Ana karina, en febrero, Humberto Pacheco, gerente general de la compañía para 11 países de la región Andina, América Central y Caribe, habló con este diario. En el momento señaló que Uber trabaja en formas para evitar ese tipo de "avivatos" y realizó un llamado a los usuarios a reportar las conductas.



“Gracias a los comentarios de los usuarios, podemos detectar parámetros y reconocer las malas experiencias. De esa manera, si ven que un mismo conductor es víctima de daños en el vehículo, Uber puede investigar y definir si se trata de fraude y no de simple mala suerte", señaló.



.REDACCIÓN TECNÓSFERA