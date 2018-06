Ex funcionario de defensa de EE. UU criticó fin del 'Proyecto Maven'

27 de junio 2018 , 06:26 a.m.

Un exalto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo el martes que estaba "alarmado" por una reciente decisión de Google de retirarse de un proyecto en el que colaboraba con la institución usando herramientas de inteligencia artificial para analizar imágenes de drones.

"Estoy totalmente de acuerdo en que podría terminar la colaboración con nosotros tomando fotos, pero podría salvar vidas fácilmente", dijo el Subsecretario de Defensa, Robert O. Work, quien comenzó la iniciativa conocida como 'Proyecto Maven'.



"Creo que los empleados de Google crearon un enorme riesgo moral para ellos mismos", aseguró.



Mas de 4.000 empleados de Google firmaron una petición para pedir a Sundar Pichai, CEO de Google, que cancelara el contrato del Proyecto Maven, desatacando el historial de Google de evitar el trabajo militar y planteando preocupaciones sobre armas autónomas letales.

En un evento sobre tecnología para la defensa en Washington, EE. UU., Work, que prestó su servicio durante el gobierno del presidente Barack Obama, indicó: "Dicen, miren que esta información podría, potencialmente, más adelante, en algún momento, causar daño a la vida humana".



"Dije, si, pero podría salvar a 500 estadounidenses o 500 aliados o 500 civiles inocentes", agregó.

Si bien la compañía se ha comprometido a no utilizar su inteligencia artificial para armas, vigilancia ilegal o tecnologías que causen "daño general", a la vez dijo que continuará trabajando con el gobierno en otras áreas.



Google no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los dichos del funcionario.



Por otra parte, Work también sugirió que los esfuerzos de Google en China estaban en desacuerdo con la postura de los empleados debido a la colaboración entre la industria china y su sector militar.



"Todo lo que está sucediendo en inteligencia artificial en China va a ser el gobierno chino y luego finalmente terminara en manos del ejercito chino", dijo."No vi a ningún empleado de Google diciendo, 'mmm, tal vez no deberíamos hacer eso'", puntualizó.



BlOOMBERG