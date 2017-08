Ingenieros chocoanos crean un ‘app’ para vender pescado fresco

Andrés Caicedo y Robert Moreno son dos empresarios chocoanos que quieren vender pescado fresco por internet. Y no cualquier pescado, sino el producto diario de casi cien campesinos y artesanos de Bahía Solano.



Para esto, Andrés y Robert lanzaron, este año, pescadofresco.com, una plataforma digital en la que restaurantes, hoteles y cadenas de supermercados pueden acceder y comprar en línea.



Sin embargo, para llegar a esta aplicación, que sirve tanto en celulares como computadores, Andrés y Robert invirtieron dos años de investigación.

“En el 2016, la Red de Fríos de Bahía Solano –que integra a 96 pescadores artesanales– se acercó a nosotros, el grupo de investigación digital del Sena, a la espera de mejorar las ventas de su pescado. Vimos una posibilidad de economía digital y porque el pescado del Chocó es una marca”, dice Robert.



De hecho, ambos empresarios, que además son ingenieros de sistemas y digitales, aprovecharon para conocer cuáles especies pueden ir a la mesa y cuáles no. “En estos lugares de Colombia no hay carreteras y el acceso a la educación no está garantizado. Así que la pesca no solo es una actividad comercial, sino una escuela, un arte que se hereda”, señala Andrés.



Con toda esta información, los empresarios le presentaron al Sena la creación de pescadofresco.com. En el 2017, a través de una convocatoria, les fueron asignados 45 millones de pesos para completar el proyecto, en el que participaron cinco personas más.



“Aunque en el Sena nace nuestra idea, en los Vive Digital Lab del MinTic es donde la concretamos. Sus computadores cuentan con licencias de ‘software’ gratuitas para los chocoanos que arrancan en la economía digital”, dice Andrés.



Gracias a este impulso, Andrés y Robert consolidaron su idea de vender pescado por internet y ahora la extienden a más proyectos. De hecho, otros municipios están interesados en que se les comercialicen productos como cacao y borojó. “Le estamos contando a Colombia que Bahía Solano no tiene carreteras, pero sí una autopista digital para vender lo mejor de su pescado”, dice Robert.



PABLO ARCINIEGAS

Redactor EL TIEMPO ZONA

* Concepto y redacción editorial Unidad de Contenidos Especiales de EL TIEMPO. Con el patrocinio del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.