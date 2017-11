La 'fórmula' para ver un mensaje de WhatsApp eliminado por un contacto

13 de noviembre 2017 , 11:42 a.m.

Una de las últimas grandes novedades en WhatsApp fue la posibilidad de eliminar los mensajes enviados antes de que el receptor pueda leerlos. Tras ello, muchos analistas han comenzado a detectar algunos fallos en esta nueva función. Por mencionar un ejemplo, es la posibilidad de ver esos mensajes eliminados por la otra persona tras los 7 minutos que la app establece como límite.



Tal como anuncia el sitio Android Jefe, estos mensajes quedan almacenados en el registro de notificaciones del sistema operativo Android, por lo que se necesita acceder a él para ver los mensajes que eliminó el contacto que te había escrito.

Para hacerlo, el usuario deberá tener la versión 6 de Android como mínimo (Marshmallow) y el funcionamiento del truco dependerá de cada teléfono. Además existen aplicaciones externas como “Notification History” que ayudan a acceder al registro de notificaciones, en caso el usuario no tenga instalado el Nova Launcher.



Notification History es sencillo de usar. Crea un acceso directo en el móvil con el que se accede al historial de notificaciones. Una vez ahí, hay que encontrar la notificación de WhatsApp y ver en el mensaje la línea que diga “android.text”.



Los mensajes que se pueden revisar en el registro son los que generaron una notificación en el teléfono con las que se interactuó en una ventana.



Sin embargo, existe una limitación y es que en ese registro solo se podrán ver los 100 primeros caracteres del mensaje. En caso sea largo no se podrá conocer el resto del contenido. También es necesario hacer este truco rápidamente porque solo guarda los mensajes durante pocas horas.



El registro mostrará textos y no imágenes, aunque se podrá conocer si lo enviado fue una foto o solo texto.



