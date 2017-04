Así es Clips, la aplicación para editar videos con órdenes de voz

El gigante tecnológico Apple lanzó oficialmente Clips, su aplicación gratuita de edición multimedia, que incluye funciones de personalización.



Además de permitir agregar filtros y emojis, la herramienta brinda como principal novedad la posibilidad de añadir textos y títulos utilizando el reconocimiento de voz. El usuario solo debe hablar, y lo que diga va apareciendo automáticamente en la pantalla. En pocas palabras, usted le dicta a la aplicación lo que quiere escribir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se debe hablar claro y en un espacio sin ruido. Además, es necesario contar con una buena conexión a internet.

El dictado es una de las características más importantes que diferencian a Clips de otras plataformas como Snapchat e Instagram Stories, con las que es posible subir contenidos efímeros con una duración de 24 horas. Sin embargo, ese no parece ser el objetivo de la app, que si bien cuenta con las mismas opciones de personalización, no es una red social.



Clips busca ser una aplicación para editar fácil de usar, versátil y rápida. En minutos puede tener listo un video con varias secuencias que dará como resultado un contenido creativo, amigable y dinámico, que luego podrá compartir en sus redes sociales.



La plataforma cuenta con seis pestañas en la parte superior, desde donde podrá usar todas las funciones. El ícono de tres círculos le da acceso a ocho filtros, que puede usar en sus videos. Apple agregó los efectos ‘cómic’ y ‘tinta’ para diferenciarse de los tradicionales. A su lado verá los stickers donde tendrá opciones básicas, como la hora, la fecha, frases de celebración y vectores.



También encontrará un botón para añadir cortinillas que le permitan hacer transiciones entre cuadros. Finalmente, tendrá la posibilidad de agregar música a su video desde una lista de decenas de bandas sonoras.



En la parte inferior podrá cambiar de foto a video o agregar contenidos desde su biblioteca. Es muy fácil eliminar un clip, cortarlo o cambiarlo de lugar. Solo debe dejarlo presionado para moverlo. Igualmente, puede decidir si elimina el sonido ambiente o lo mantiene.



Entre las desventajas que se encuentran al probar la herramienta está la de no poder editar el tema musical para aumentar en algún momento el volumen o silenciarlo en espacios de diálogo, aunque las canciones se ajustan automáticamente para que coincidan con la duración del video. Por otro lado, subir las cortinillas puede demorarse de 10 a 15 minutos, lo cual va en contravía del propósito principal de hacer videos sofisticados rápidamente. Y tal vez sería ideal agregar pronto más filtros y opciones de emojis, pues Apple se quedó con lo elemental.



Por lo demás, es una plataforma que no necesita mayores explicaciones y, sin duda, es un intento de la compañía de obtener una mayor presencia en redes sin unirse tan rigurosamente a los formatos de Snapchat, Facebook e Instagram.



TECNÓSFERA