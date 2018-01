Aprenda a crear aplicaciones sin saber programar

Sin saber una gota de programación, Tara Reed, una joven estadounidense de 26 años, creó Kollecto, una aplicación para encontrar recomendaciones personalizadas sobre arte. Aunque siempre estuvo involucrada en el sector de la tecnología, pues trabajó en grandes compañías como Google, Microsoft y Foursquare, no era ingeniera de software y nunca había escrito código.



Sin embargo, con su aplicación logró 150.000 dólares en ganancias y recaudó 300.000 dólares por parte de inversores.

“Puedes crear cualquier app que sueñes sin necesidad de hacer código”, dice Reed en entrevista con EL TIEMPO. La joven explica que existen herramientas que han emergido en los últimos años y que permiten lograr este objetivo. Son plataformas, la mayoría gratis, que se basan en modelos de lógica o en plantillas.



En algunas de ellas solo es necesario ir arrastrando a un cuadro las funciones que quiere agregar a su plataforma (mapas, videos, textos, fotos, entre otros). “Si quisieras crear tu propia red social, podrías hacer una plataforma en la que las personas sigan a sus amigos o se den like entre ellos. También puedes crear un algoritmo de búsqueda que muestra resultados, como si fuera tu propio Google. Hay herramientas para todo”, dice.



Tras el éxito que consiguió con este método, Reed decidió crear Apps Without Code, una especie de escuela para capacitar a emprendedores que no tienen conocimientos técnicos en computación, uno de los obstáculos más comunes a los que se enfrentan quienes quieren crear una startup digital. “En el programa se aprende cómo establecer un modelo de negocio, cómo vender, cómo hacer un prototipo de una app, cómo construirla, cuánto se va a gastar para crearla y, finalmente, cómo obtener ganancias”, explica.



Y es que para Reed lo más difícil del proceso no es crear la app, sino conseguir clientes. “El gran desafío es encontrar gente que pague dinero por tu app”, dice.



“Mi consejo es construir un negocio, no una app que lleve a crear un negocio, eso significa encontrar algo que las personas estén dispuestas a pagar”, agrega.



La capacitación de Apps Without Code dura 12 semanas e incluye clases online y presenciales. Aunque el programa solo está disponible en Estados Unidos, Reed recomienda algunas herramientas que pueden ser útiles para emprendedores o para cualquiera que quiera crear experiencias de tecnología online.​

Cree videojuegos

Stencyl es una herramienta intuitiva que permite crear videojuegos para computadores, dispositivos móviles y páginas web. Acude al método de ‘arrastrar y soltar’ bloques, muy parecido al modelo de Scratch, el lenguaje de programación para niños creado por el MIT Media Lab (el laboratorio de investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts), que permite desarrollar animaciones sencillas. Más de 12.000 juegos han sido creados a través de esta herramienta. La plataforma ofrece un kit de tutoriales para aprender a manejarla. Le tomará media hora completar el curso completo.

‘Arrastrar y soltar’

Con Bubble, usted podrá crear desde una aplicación de votación en tiempo real o una red social para compartir videos hasta un juego para niños. En esta herramienta, los elementos de la app (como texto, fotos, mapas y formularios de entrada) se pueden agregar simplemente arrastrándolos y ubicándolos en su lugar. Usted puede definir su propia lógica: si el usuario hace clic en este botón y no ha iniciado sesión, pasa ‘esto’. Al ingresar, se encontrará con una serie de tutoriales sobre lo que debe hacer dentro de la plataforma. Bubble además integra servicios externos para procesar pagos o administrar listas de correo electrónico.

Hojas de cálculo = ‘apps’

AppSheet es una plataforma que le permite crear aplicaciones a partir de bases de datos ingresadas en una herramienta de hojas de cálculo, como Excel, Smartsheet o Google Sheets. La información deberá ser guardada en un servicio de almacenamiento en la nube como Google Drive, One Drive y Dropbox para, finalmente, escoger una de las plantillas modelo disponibles e ir añadiendo las funcionalidades que desee. Puede crear una app que muestre locaciones y mapas o una plataforma para hacer inventarios, por ejemplo.

Use plantillas

Utilizar Appy Pie es relativamente sencillo. Debe elegir una plantilla de diseño y luego agregar las características que requiera para su app. Ni siquiera es necesario ingresar a alguna pestaña dentro de la página, con solo seguir el paso a paso que le indique el software tendrá en poco tiempo su aplicación lista. Moda, educación, negocios y deportes son algunas de las categorías disponibles en donde encontrará varios modelos. Dependiendo de la categoría verá recomendaciones de ítems para incluir en su plataforma. Por ejemplo, en negocios encontrará la sección ‘Acerca de’ en donde la compañía normalmente hace una introducción a sus clientes potenciales.

‘App’ para su negocio

Si usted es emprendedor y necesita crear una plataforma para vender sus productos o quiere un sitio para que sus clientes reserven servicios, Sharetribe seguramente es una buena opción. Esta plataforma le permite conectar sistemas de pago como PayPal para realizar transacciones dentro de su app. Para comenzar debe añadir una descripción y logo, luego una foto de portada, los detalles de los productos (por ejemplo, los espacios para los precios) y los filtros que desee (si quiere dividir por colores, tallas u otra categoría).





ANA MARÍA VELÁSQUEZ DURÁN

Redacción Tecnología

@anamariavd19