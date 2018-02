Una app promete ayudar a cruzar la frontera de EE. UU. de forma ilegal

La aplicación "Bienvenidos", diseñada para teléfonos celulares, promete ayudar a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de forma ilegal conociendo al instante la localización de los agentes federales y la presencia de puntos de asistencia o bidones de agua, según sus creadores.

Esta herramienta de colaboración abierta con rutas para inmigrantes, según la definen los creadores en su página web, utilizará drones, sensores de tierra y cámaras ocultas para advertir de la ubicación exacta de la Patrulla Fronteriza (CBP) y de otros peligros como animales salvajes.



Aunque aún no ha sido lanzada al mercado, la Patrulla Fronteriza advirtió hoy a Efe sobre el peligro de cruzar la frontera de manera ilegal por lugares diferentes a los establecidos oficialmente. El programa informático, además, actualizará día a día el estado de construcción del muro fronterizo existente y el prometido por el presidente Donald Trump, con informes detallados sobre áreas vulnerables, el emplazamiento de túneles o zonas donde no exista alambre de púas, según anuncian sus creadores.



La conexión se realizará a través de sistemas encriptados y bases de datos geográficamente descentralizadas para evitar que las autoridades migratorias intervengan los datos expuestos y la identidad de los usuarios. La aplicación aún no ha sido lanzada, aunque ya ha generado un debate social entre quienes consideran útil este sistema y quienes creen que podría proporcionar más argumentos a favor de aquellos que pretenden endurecer la política migratoria.



En este sentido, un portavoz de la Patrulla Fronteriza explicó a Efe que ellos mantendrán una "postura firme", promoviendo "la migración segura, legal y ordenada" a través de los puertos de entrada establecidos en Estados Unidos.



"La ley federal exige que las personas y las mercancías solo puedan ingresar a Estados Unidos después de la inspección en los puertos de entrada designados; los cruces fronterizos en otros lugares a lo largo de la frontera están prohibidos", concluyó el portavoz.



"Bienvenidos App" no tiene fecha de salida ni plataforma en la que estará disponible, sin embargo, sus desarrolladores anunciaron en su página web que trasladarán esta iniciativa a las fronteras de otros países como Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Grecia y España.



EFE