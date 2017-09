Las mejores ‘apps’ para no vararse con el idioma en otro país

03 de septiembre 2017 , 12:00 a.m.

De la alegría al pánico escénico suele haber un pequeño paso. Eso lo saben los estudiantes o empleados que se muestran exultantes cuando llegan al extranjero tras haber sido beneficiados con una beca o un trabajo y a las primeras de cambio no entienden ni jota de los lugareños. ¿Cómo tomo el tren? ¿Dónde queda este hotel? ¿Es igual más allá de la montaña que encima de la montaña?



Por más amor que se le tenga al español, y que incluso la prestigiosa ‘The Economist’, hace unos meses, haya dicho que este va a desbancar al francés como segunda lengua diplomática por razones de eficacia y ahorro, la mente queda nublada. Allí no hay orgullo que valga. Y eso no solo les pasa a quienes hablamos la lengua de Cervantes.

En efecto, si no cuida su pronunciación, es fácil decir en Francia que una está embarazada en vez de que ha comido suficiente. En Israel, uno puede llegar a pedirle a alguien que “compre a su hija” en vez de que quiere comprar una pieza de pan.



Para evitar esto, a continuación las mejores aplicaciones de aprendizaje de idiomas que puede considerar. Para elegir, tome su estilo personal de aprendizaje y sus actuales metas.

1. Drops

Por qué nos gusta: no hay que leer. No hay que escribir. Solo cinco minutos al día. Esto es lo que promete Drops para aprender una de las 19 lenguas ofrecidas. Las lecciones lo llevan a través de 120 entradas que cubren alimentos, bebidas, números y términos usados a menudo en hoteles.



Advertencia: Drops pone fuerte énfasis en construir un vocabulario a través de sustantivos. Usted no obtendrá muchos conocimientos de gramática, usos y conjugaciones.

2. Busuu

Ofrece para el aprendizaje de una lengua el equivalente de los amigos por correspondencia: si usted está estudiando francés, sus ejercicios de conversación son evaluados por estudiantes de Busuu en Francia, siempre que devuelva el favor y califique la tarea de algún otro que esté aprendiendo su lengua. La mayoría de las mejores funciones de la aplicación requieren un pago, incluido el intercambio ilimitado con estudiantes extranjeros. Pero los planes son muy asequibles: hay de menos de un dólar por semana.

3. Duolingo

Con Duolingo usted tiene la libertad de ir a su propio ritmo, Tiene además un estilo de enseñanza holístico: aprende vocabulario, gramática y usos en forma simultánea mediante tarjetas ‘flash’ y ejercicios para rellenar espacios en blanco que lo hacen pensar.



Advertencia: si su prioridad es hablar, encontrará tediosos los ejercicios de ortografía. Son especialmente frustrantes en las lenguas romances, que requieren muchos acentos ortográficos. Y para los viajeros, el vocabulario no tiende a lo práctico.

4. Memrise

Esta aplicación pone especial interés en la diversión y la utilidad. Su formato le permite decidir cuántas palabras quiere absorber en una única lección, y abundan los refuerzos positivos. Conforme usted progresa en el aprendizaje, obtiene puntos por las respuestas correctas y se gradúa con un sistema de calificaciones algo tonto. Memrise, además, favorece las habilidades cotidianas de conversación por encima de los ejercicios técnicos.



Advertencia: ofrece pocas oportunidades de practicar su pronunciación.

5. Mondly

No está bellamente designada ni ofrece la oportunidad de jugar. Pero lo que le falta en encanto se compensa con su gran rigor. Las lecciones básicas lo llevarán a través de los elementos esenciales de la lengua informal (“¿Cómo está usted?”, “Mi nombre es...”). Pero se vuelven progresivamente difíciles, y deberá dedicarle unas dos horas a cada uno de los temas (animales, viajes, compras, por ejemplo).



Advertencia: al igual que algunas otras aplicaciones, para la mayoría de las lecciones de Mondly deberá desembolsar un pago con planes que empiezan con 3,99 dólares por mes.



BLOOMBERG

New York