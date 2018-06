Las mejores aplicaciones para administrar fotos

El día en que la cámara de mi celular alcanzó 50.000 imágenes supe que tenía un problema. Yo, al igual que tantas personas, tomo demasiadas fotografías al día, y eso sin contar mi interminable carrete de imágenes de viajes que documentan obsesivamente todo, desde barras en la azotea hasta pisos de mosaicos o recibos de servicio de habitaciones.



Mi hábito compulsivo de tomar fotos no es único. Un estudio de InfoTrends muestra que a nivel mundial, las personas toman más de 1,2 billones de imágenes por año, una cifra que ha aumentado en 100.000 millones anualmente desde el debut del iPhone5. Las fotos de vacaciones constituyen una gran parte de esa suma.

La buena noticia es que existen soluciones para ayudarnos a administrar y organizar todos esos recuerdos que se acumulan a diario en nuestros ‘smartphone’. Y, aunque cualquier solución requiere compromiso, todas las opciones que se incluyen a continuación son fáciles de usar e intuitivas, y bien vale la pena destinar una inversión ocasional de tiempo.

Más almacenamiento

Si usa su cámara móvil para tomar fotos de las listas de tareas pendientes y guardar los recibos, como yo lo hago, es probable que termine con una gran cantidad de basura extraña ocupando su precioso espacio de almacenamiento. Una nueva solución en Google Photos le permite archivar dichos elementos (busque la opción en el menú desplegable de la izquierda en la página de inicio de la aplicación). Una vez que las fotos se almacenan de forma segura en la nube, puede sacarlas de su almacenamiento local seleccionando ‘liberar espacio’ en el mismo menú, otra mejora reciente.



Para aquellos con cámaras tradicionales y tarjetas SD, los discos duros externos pueden ser un salvavidas. La unidad My Passport Wireless Pro de WD (desde 150 dólares, 418 mil pesos) tiene hasta 4TB de espacio de almacenamiento y ofrece una copia de respaldo casi instantánea cuando inserta su tarjeta SD. Gracias al wifi incorporado, las imágenes también se pueden sincronizar con una aplicación de almacenamiento en la nube patentada para un acceso móvil rápido y compartir en redes sociales.

Herramientas para localizar fotos fácilmente

Las aplicaciones nativas de iPhone y Android, Fotos y Google Fotos, hacen un trabajo respetable para facilitar la búsqueda de fotos en el catálogo personal. La mejor característica de Apple es que traza las imágenes en un mapa del mundo que permite buscar por ‘ubicación’, lo cual es útil para itinerantes como yo. Me permite ver múltiples viajes de París en una carpeta, por ejemplo, en lugar de tener que desplazarme cronológicamente en varias visitas para encontrar la imagen deseada.



Pero prefiero la función de búsqueda de Google que localiza las imágenes por palabras clave que pueden ir desde ‘torre Eiffel’ a ‘flores’, o el nombre de su pareja o mejor amigo. No es perfecto, pero se acerca, gracias a una plataforma de inteligencia artificial que combina reconocimiento facial y datos de GPS. Los usuarios de Android no pueden descargar la aplicación Apple Photos, pero Google Photos está disponible en todas las plataformas.



Un servicio como Adobe Lightroom Premium (4,99 dólares al mes, casi 14.000 pesos colombianos) lleva los términos de búsqueda de Google un paso más allá. Permite agregar etiquetas personalizadas y metadatos de su elección a las etiquetas de palabras clave asignadas automáticamente de las aplicaciones. Si desea clasificar las imágenes en carpetas separadas para paisajes africanos, atardeceres africanos, elefantes africanos y elefantes asiáticos, por ejemplo, puede hacerlo con un clic en el botón ‘agregar a’, que permite acceder a todas las carpetas que usted ya ha creado o agregar nuevas. Una alternativa gratuita es SmugMug, que ofrece una de las interfaces más fáciles de usar para catalogar las imágenes. Si está trabajando con lotes grandes de fotos de vacaciones, la aplicación le permite seleccionar imágenes de días enteros de una sola vez y moverlas todas juntas a álbumes nuevos o ya existentes.

Eliminar imágenes

En caso de que no le guste borrar fotografías, entonces pruebe Slidebox. La aplicación le permite desplazarse por las imágenes recientes de la misma forma como puede revisar a los candidatos elegibles en Tinder. Deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para desplazarse por sus archivos y deslice hacia arriba cuando quiera cortar una foto. Se mantendrá en una carpeta separada hasta que decida qué hacer con ella.



Una opción adicional: utilice la carpeta ‘favoritos’ en Apple Photos. El botón ‘corazón’ en la barra de herramientas inferior de la aplicación agrega automáticamente la foto a un álbum de favoritos.

Organización creativa

Hay una gran variedad de aplicaciones para ayudar en este sentido, pero mi favorito indiscutible es AU Mobile, una aplicación del estudio de fotografía Artifact Uprising. Permite transformar sus instantáneas en un producto de lujosa sensación: álbumes de tapa dura con títulos grabados en oro, páginas de calendario en un caballete de bronce o impresiones en marcos minimalistas, por nombrar algunos. También crea impresiones únicas en papel reciclado de alta calidad. Pero si lo que quiere pasar el menor tiempo posible eligiendo imágenes y diseños, Google Photos crea álbumes completamente automáticos a través del asistente.

Demasiado desorden

Si como yo toma múltiples capturas de cada instantánea, ahí es donde Zyl le puede ayudar. La aplicación reconoce imágenes duplicadas y señala automáticamente la toma más enfocada, nítida y mejor iluminada del lote disponible. Cada conjunto de imágenes aparece en una ‘tarjeta’ única con una recomendación de estrella verde para la imagen. Usted simplemente presione ‘eliminar’ para el resto.

Una aplicación para todo

Si realmente solo busca una herramienta que le permita realizar todos estos pasos de forma fácil e intuitiva, esa sería Google Photos. Es la aplicación de fotos más versátil del mercado actualmente. Facilita las búsquedas, realiza copias de seguridad automáticas en la nube (a menudo de forma gratuita o casi) y está cargada con funciones de inteligencia artificial que ayudan a aprovechar al máximo la galería.



NIKKI EKSTEIN

Bloomberg

En Twitter: @nikkiekstein