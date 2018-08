Apple monitorea a la aplicación Infowars por violaciones de contenido

La aplicación oficial de Infowars, propiedad del conspiracionista y presentador estadounidense Alex Jones, se convirtió en la tercera aplicación de noticias más descargada de la App Store esta semana después de que Apple retirara el acceso a algunos de los podcasts de Jones desde su tienda digital.



Las semanas pasadas, algunas páginas y contenidos de Jones fueron bloqueados por Facebook, YouTube y Spotify, pero Apple dijo el miércoles que la aplicación permanece en la AppStore porque "no se ha encontrado que viole las políticas de contenido".

La compañía no había explicado por qué la aplicación había permanecido disponible hasta que se emitió un comunicado en el que indicó: "Apoyamos firmemente todos los puntos de vista representados en la App Store, siempre y cuando las aplicaciones sean respetuosas con los usuarios con opiniones diferentes, y sigamos nuestras directrices claras, asegurando que la App Store es un mercado seguro para todos".

A diferencia de la aplicación, los podcasts de Jones permiten el acceso a una extensa lista de episodios anteriores, sometiendo todos esos episodios pasados ​​a las reglas de contenido de Apple. La aplicación Infowars contiene solo retransmisiones de los episodios del día, sometiendo un conjunto de contenido mucho más pequeño a las reglas.



Según Apple, la compañía monitorea regularmente todas las aplicaciones por violaciones de contenido.



"Continuamos monitoreando las aplicaciones por violaciones a nuestras directrices y si encontramos contenido que infringe nuestras reglas y es dañino para los usuarios, eliminaremos esas aplicaciones de la tienda como lo hicimos anteriormente", afirmó la compañía de la manzana.



Aunque YouTube emitió alertas de bloqueo al canal de Infowars, Google no ha dicho por qué la aplicación Infowars, que ofrece transmisiones en vivo y artículos, no se eliminó en su tienda de aplicaciones como parte de las acciones de control de 'discurso de odio'.



En contravía a las opiniones de las tecnológicas, esta semana Twitter se vio envuelto en protestas y críticas por no eliminar la cuenta de Jones. Incluso, cuando en los meses anteriores ha realizado una importante revisión de sus políticas de contenido para la eliminación de cuentas falsas y la filtración de contenidos nocivos.



Según un correo electrónico interno que el presidente ejecutivo Jack Dorsey compartió en Twitter el miércoles, la red social habría tomado medidas contra Jones si hubiera publicado el mismo contenido en su servicio como lo hizo en Facebook y YouTube.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters.